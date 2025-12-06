Calendario de todos los partidos del Mundial 2026

La copa del Mundo

Calendario de partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá (en hora local):

FASE DE GRUPOS

- Jueves 11 de junio 2026

15.00. Gr.A. México-Sudáfrica. Estadio Ciudad de México

22.00. Gr.A. Corea del Sur-Repesca DEN/MKD/CZE/IRL. Estadio Guadalajara

- Viernes 12 de junio 2026

15.00. Gr.B. Canadá-Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Toronto Stadium

21.00. Gr.D. EEUU-Paraguay. Los Angeles Stadium

- Sábado 13 de junio 2026

18.00. Gr.C. Brasil-Marruecos. Nueva York/Nueva Jersey Stadium

21.00. Gr.C. Haití-Escocia. Boston Stadium

00.00. Gr.D. Australia-Repesca TUR/ROU/SVK/KOS BC Place Vancouver

15.00. Gr.B. Catar-Suiza. San Francisco Bay Area Stadium

- Domingo 14 de junio 2026

13.00. Gr.E. Alemania-Curazao. Houston Stadium

19.00. Gr.E. Costa de Marfil-Ecuador. Philadelphia Stadium

16.00. Gr.F. Países Bajos-Japón. Dallas Stadium

22.00. Gr.F. Repesca UKR/SWE/POL/ALB-Túnez. Estadio Monterrey

- Lunes 15 de junio 2026

12.00. Gr.H. ESPAÑA-Cabo Verde. Atlanta Stadium

18.00. Gr.H. Arabia Saudí-Uruguay. Miami Stadium

21.00. Gr.G. Irán-Nueva Zelanda. Los Angeles Stadium

15.00. Gr.G. Bélgica-Egipto. Seattle Stadium

- Martes 16 de junio 2026

15.00. Gr.I. Francia-Senegal. New York New Jersey Stadium

18.00. Gr.I. Repesca IRQ/BOL/SUR-Niruega. Boston Stadium

21.00. Gr.J. Argentina-Argelia. Kansas City Stadium

00.00. Gr.J. Austria-Jordania. San Francisco Bay Area Stadium

- Miércoles 17 de junio 2026

16.00. Gr.L. Inglaterra-Croacia. Dallas Stadium.

19.00. Gr.L. Ghana-Panamá. Toronto Stadium

13.00. Gr.K. Portugal-Repesca COD/JAM/NCL. Houston Stadium

22.00. Gr.K. Uzbekistán-Colombia. Estadio Ciudad de México

- Jueves 18 de junio 2026

12.00. Gr.A. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL-Sudáfrica. Atlanta Stadium

15.00. Gr.B. Suiza-Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Los Angeles Stadium

Gr.B. Canadá-Catar. BC Place Vancouver

21.00. Gr.A. México-Corea del Sur. Estadio Guadalajara

- Viernes 19 de junio 2026

18.00. Gr.C. Escocia-Marruecos. Boston Stadium

21.00. Gr.C. Brasil-Haití. Philadelphia Stadium

00.00. Gr.D. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS-Paraguay. San Francisco Bay Area

15.00. Gr.D. EEUU-Australia. Seattle Stadium

- Sábado 20 de junio 2026

16.00. Gr.E. Alemania-Costa de Marfil. Toronto Stadium

20.00. Gr.E. Ecuador-Cuazao. Kansas City Stadium

13.00. Gr.F. Países Bajos-Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Houston Stadium

00.00. Gr.F. Túnez-Japón. Estadio Monterrey

- Domingo 21 de junio 2026

12.00. Gr.H. ESPAÑA-Arabia Saudí. Atlanta Stadium

18.00. Gr.H. Uruguay-Cabo Verde. Miami Stadium

15.00. Gr.G. Bélgica-Irán. Los Angeles Stadium

21.00. Gr.G. Nueva Zelanda-Egipto. BC Place Vancouver

- Lunes 22 de junio 2026

17.00. Gr.I. Francia-Repesca IRQ/BOL/SUR. Philadelphia Stadium

20.00. Gr.I. Noruega-Senegal. Nueva York Nueva Jersey Stadium

13.00. Gr.J. Argentina-Austria. Dallas Stadium

23.00. Gr.J. Jordania-Argelia. San Francisco Bay Area Stadium

- Martes 23 de junio 2026

16.00. Gr.L. Inglatera-Ghana. Boston Stadium.

19.00. Gr.L. Panamá-Croacia. Toronto Stadium.

13.00. Gr.K. Portugal-Uzbekistán. Houston Stadium

22.00. Gr.K. Colombia-Repesca COD/JAM/NCL. Estadio Guadalajara

- Miércoles 24 de junio 2026

18.00. Gr.C. Escocia-Brasil. Miami Stadium

18.00. Gr.C. Marruecos-Haití. Atlanta Stadium

15.00. Gr.B. Suiza-Canadá. BC Place Vancouver

15.00. Gr.B. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH-Catar. Seattle Stadium

21.00. Gr.A. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL-México. Estadio Ciudad de México

21.00. Gr.A. Sudáfrica-Corea del Sur. Estadio Monterrey

- Jueves 25 de junio 2026

16.00. Gr.E. Ecuador-Alemania. New York New Jersey Stadium

16.00. Gr.E. Curazao-Costa de Marfil. Philadelphia Stadium

19.00. Gr.F. Japón-Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Dallas Stadium

19.00. Gr.F. Túnez-Países Bajos. Kansas City Stadium

22.00. Gr.D. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS-EEUU. Los Angeles Stadium

22.00. Gr.D. Paraguay-Australia. San Francisco Bay Area Stadium

- Viernes 26 de junio 2026

15.00. Gr.I. Noruega-Francia. Boston Stadium

15.00. Gr.I. Senegal-Irak. Toronto Stadium

23.00. Gr.G. Egipto-Irán. Seattle Stadium

23.00. Gr.G. Nueva Zelanda-Bélgica. BC Place Vancouver

20.00. Gr.H. Cabo Verde-Arabia Saudí. Houston Stadium

20.00. Gr.H. Uruguay-ESPAÑA. Estadio Guadalajara

- Sábado 27 de junio 2026

17.00. Gr.L. Panamá-Inglaterra. New York New Jersey Stadium.

17.00. Gr.L. Croacia-Ghana. Philadelphia Stadium.

22.00. Gr.J. Argelia-Austria. Kansas City Stadium

22.00. Gr.J. Jordania-Argentina. Dallas Stadium

19.30. Gr.K. Colombia-Portugal. Miami Stadium

19.30. Gr.K. Repesca COD/JAM/NCL-Uzbekistán. Atlanta Stadium

DIECISEISAVOS DE FINAL

- Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Gr.A - 2º Gr.B - Los Angeles Stadium

- Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Gr.E - 3º Gr.A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Gr.F - 2º Gr.C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Gr.E - 2º Gr.F - Houston Stadium

- Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Gr.I -3º Gr.C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Gr.E - 2º Gr.I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Gr.A - 3º Gr.C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

- Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Gr.L - 3º Gr.E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Gr.D - 3º Gr.B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Gr.G - 3º Gr.A/E/H/I/J - Seattle Stadium

- Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Gr.K - 2º Gr.L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Gr.H - 2º Gr.J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Gr.B - 3º Gr.E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

- Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Gr.J - 2º Gr.H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Gr.K - 3º Gr.D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Gr.D - 2º Gr.G - Dallas Stadium.

OCTAVOS DE FINAL

- Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador 74 - Ganador 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador 73 - Ganador 75 - Houston Stadium

- Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador 76 - Ganador 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador 79 - Ganador 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

- Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador 83 - Ganador 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador 81 - Ganador 82 - Seattle Stadium

- Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador 86 - Ganador 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador 85 - Ganador 87 - BC Place Vancouver.

CUARTOS DE FINAL

- Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador 89 - Ganador 90 - Boston Stadium

- Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador 93 - Ganador 94 - Los Angeles Stadium

- Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador 91 - Ganador 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador 95 - Ganador 96 - Kansas City Stadium.

SEMIFINALES

- Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador 97 - Ganador 98 - Dallas Stadium.

- Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador 99 - Ganador 100 - Atlanta Stadium.

TERCER PUESTO

- Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor 101 - Perdedor 102 - Miami Stadium.

FINAL

- Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador 101 - Ganador 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium.