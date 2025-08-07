Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025: El reinado de Ricardo Souza

Los galopes en las playas de Sanlúcar se despiden hasta dentro de diez días tras la última jornada del primer ciclo de la 180ª edición. Con una temperatura más agradable que los días anteriores, lo que no cambió fue la emoción de las cuatro carreras que volvieron a hacer las delicias de una afición que, una tarde más, abarrotó las playas donde compiten los mejores purasangre para honrar esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. El Gran Premio Gusto del Sur, el primero de los tres grandes de esta edición, con 6.500 euros para el ganador, fue el principal atractivo de esta jornada de cierre.

La siempre bonita y disputada carrera de las Amazonas y Gentleman inició la jornada. Pablo Laborde, ganador el miércoles, era el favorito con Alwin Bram. Los primeros metros fueron muy rápidos, a diferencia de los anteriores días dundo hubo mucho más marcaje. Villarobledo comandó la prueba durante más de la mitad de los 1.600 metros totales con Big Brown Bear y Dirty Dozen siguiéndole muy de cerca. Fue el caballo de Diego Sarabia quien atacó para lanzar los últimos 200 metros donde fue sorprendido, por fuera, por Eton Messer, que había ido muy tapado toda la prueba montado por Claudia Banegas. Con la ventaja de la descarga de peso en el caballo, la amazonas lo dio todo para ganar en un sprint que se le hizo largo por la amenaza de Alwin Bram.

El premio Vaus dio la bienvenida en la tarde para los jockeys, con una distancia de 1.400 metros y seis caballos en puja por los 8.500 euros totales a repartir. Ricardo Souza volvía a coger las riendas, en esta ocasión de un conocido en la playa de Sanlúcar como Confident Star, con la vitola de favorito y el reto de igualar los dos dobletes consecutivos de las anteriores jornadas que le catapultan como triunfador del ciclo. Salió en cabeza, consciente de la corta distancia de la carrera, pero le daría el relevo pronto Roblon, acostumbrado a ser la cabeza visible del pelotón. Fue el propio Souza quien propició el sprint desde lejos, obligando a Natural Path a seguirle por la orilla y a Fiji Gold beneficiado por el peso de Martínez. El sprint, a tres, fue solventado por un excelso Ricardo Souza, montando a Confident Stars, y que confirma el glorioso estado de forma en el que se encuentra.

Con mucha puntualidad transcurría esta tercera jornada en la que a las 20:20 horas estaba previsto el pistoletazo de salidad al plato fuerte del primer ciclo, el Gran Premio Gusto del Sur, dotado con 6.500 euros para el vencedor de los 10.300 a repartir. Souza, favorito, dispuesto a llevarse también este primer premio 'gordo' de la edición con los galopes de Western Rulern. La carrera del portugués fue perfecta, con un ejercicio de dominio desde salida hasta el final, liderando siempre la carrera. 1.800 metros para que los aficionados observaran la categoría de este jockey que no ha tenido rival en este ciclo inicial. Ni siquiera el sorprendente Ghost Run, que fue segundo con la monta de Dinis Ferreira, le tosió en la disputa del sprint. City Landscape, de Denisa Sikorova, completó el podium de este Gran Premio.

La puesta del sol más bella del verano despedía el primer ciclo de esta edición con el premio Helevetia Seguros. La carrera de 1.400 metros comenzó con un ritmo muy alto y So Hi Strom mostrándose en cabeza. Hasta cuatro caballos lo seguían agrupados tras el fuerte ritmo impuesto por el castrado montado por Daniel Rodríguez. En los últimos 500 metros todos esperaban el movimiento de Souza, con Añover, que no se hizo esperar. Tiora, con la monta de Denisa Sikorova, parecía superar al luso en los últimos metros pero Añover guardaba un punto más para darle la séptima victoria del ciclo al luso. Yssingeaux, con Pablo Laborde, sorprendió a los apostadores con su tercera posición.

El primer ciclo de las carreras tiene un sabor único, el portugués, y nombre y apellidos: Ricardo Souza. Brillante y apabullante puesta en escena de un jockey que ha conseguido hacerse con 7 de los 9 premios que ha podido disputar, incluyendo el Gran Premio de Gusto del Sur. El segundo ciclo, más afamado, aguarda si algún jockey puede hacer sombra al portugués en las arenas húmedas del hipódromo efímero de Sanlúcar de Barrameda, que sigue demostrando, jornada a jornada, ciclo a ciclo y año a año la belleza y singularidad de una fiesta a la altura de su paraje.