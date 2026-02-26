Cristiano Ronaldo compra el 25 % del Almería

Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la UD Almería, equipo que actualmente ocupa la tercera posición en la clasificación de la Liga Hypermotion. La operación, anunciada este jueves mediante un comunicado oficial, se ha materializado a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial creada específicamente dentro de la compañía CR7 SA, vehículo empresarial que el astro portugués utiliza para gestionar sus diversos negocios e inversiones a nivel global.

El delantero del Al-Nassr saudí, que tiene en la actualidad 41 años, ha expresado su satisfacción por esta nueva aventura empresarial en el mundo del fútbol profesional. "Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. La UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", declaró Cristiano en el comunicado difundido por ambas partes.

La nota oficial no ha revelado datos financieros específicos sobre esta inversión estratégica, aunque sí ha subrayado que la operación representa el compromiso a largo plazo del futbolista con la propiedad de equipos de fútbol profesional. Esta adquisición constituye un hito importante en la trayectoria de Cristiano Ronaldo como emprendedor e inversor, marcando su entrada directa en el accionariado de un club español con aspiraciones de retornar a la máxima categoría del fútbol nacional.

La reacción del presidente del Almería

Mohamed Al-Khereiji, presidente de la UD Almería, ha manifestado públicamente su satisfacción ante la incorporación de Cristiano Ronaldo como accionista del club. El dirigente ha destacado en el comunicado conjunto que la elección del Almería por parte del futbolista portugués para realizar esta inversión supone un espaldarazo fundamental para el proyecto deportivo y empresarial de la entidad andaluza.

La llegada de un inversor de la talla y repercusión mediática de Cristiano Ronaldo podría suponer un impulso significativo para el club almeriense, tanto en términos de proyección internacional como de capacidad económica. El Almería, que milita en la segunda división del fútbol español tras descender de LaLiga la temporada pasada, se encuentra inmerso en la lucha por recuperar cuanto antes la categoría de oro del fútbol español.

CR7 Sports Investments: la nueva filial empresarial

La creación de CR7 Sports Investments como filial de CR7 SA representa un movimiento estratégico del futbolista portugués para diversificar su cartera de inversiones en el sector deportivo. Esta nueva compañía se suma al extenso entramado empresarial que Ronaldo ha construido durante su dilatada carrera profesional, que incluye hoteles, gimnasios, productos cosméticos, además de los múltiples acuerdos de patrocinio.

La estructura empresarial de Cristiano Ronaldo ha demostrado a lo largo de los años una capacidad notable para generar ingresos más allá de su salario como futbolista profesional. Con esta incursión en la propiedad de clubes de fútbol, el delantero sigue los pasos de otros grandes nombres del deporte mundial que han apostado por invertir en entidades deportivas como vía de negocio y legado profesional.