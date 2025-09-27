Las cuentas de Marc Márquez para coronarse en Japón

Marc Márquez celebra su segundo puesto en el 'esprint' de Japón con todo su equipo, incluido su compañero Bagnaia.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), con su actuación destacada en el 'esprint' de este sábado del Gran Premio de Japón de MotoGP, está a un paso de lograr su séptimo título mundial de la máxima cilindrada y el noveno en su carrera deportiva. Líder de la clasificación con 521 puntos, no deberá ceder más de seis a su hermano Álex Márquez, con quien mantiene una ventaja de 191 puntos.

El piloto español cerró un segundo puesto en el 'esprint', sumando nueve puntos de oro, mientras que Álex, su principal rival en el campeonato, no consiguió ninguno. Para proclamarse campeón este domingo en la carrera principal, Marc deberá conservar, como mínimo, esa misma posición.

Y aunque no logre puntuar en esta carrera, su hermano menor tiene la obligación de cruzar la línea de meta en la novena posición como límite para postergar la celebración.

Esta campaña ha estado marcada por la regularidad del motorista de 32 años, que ha logrado 11 victorias y 14 podios hasta el momento, y por la rivalidad con su hermano, que anhela hacerse con su primer Campeonato del Mundo en la 'categoría reina' de MotoGP, tras lograr uno en Moto3 y otro en Moto 2.

Las combinaciones que le dan el título a Marc Márquez

1. Si Marc gana o termina segundo en la carrera es campeón (independientemente del resultado de Álex);

2. Si Marc termina tercero y Álex segundo;

3. Si Marc termina sexto y Álex tercero;

4. Si Marc termina noveno y Álex cuarto;

5. Si Marc termina entre el 11º y el 15º y Álex entre el 5º y el 10º puesto.