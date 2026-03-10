Doblete de victorias del femenino del CTM Jerez en Cáceres

El Club de Tenis de Mesa Jerez cerró el fin de semana con sensaciones muy positivas tras los compromisos disputados por sus diferentes equipos, destacando la victoria en Liga Andalucía masculina y el notable papel del conjunto femenino en la concentración de Primera Nacional celebrada en Cáceres. En Liga Andalucía, el conjunto jerezano logró una trabajada victoria por 4-2 frente al Barbate TM, en un encuentro muy igualado que terminó decantándose del lado local gracias al gran rendimiento de sus principales palas. Los grandes protagonistas de la jornada fueron Félix Rosado y Kurt Larson, ambos firmando un doblete de victorias que resultó decisivo para sumar el triunfo. Por su parte, José Pulido volvió a contar con minutos y continúa su proceso de adaptación a la categoría, acumulando experiencia en una liga cada vez más exigente.

Además, el equipo femenino de Primera Nacional vivió un intenso fin de semana en Cáceres, donde participó en una concentración en la que disputó cuatro encuentros. El balance final fue de dos victorias y dos derrotas, unos resultados que dejan muy buenas sensaciones y que permiten a las jerezanas ascender hasta la quinta plaza de la clasificación, situándose a un paso de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso.

La expedición jerezana estuvo formada por Dunia García, Claudia Reynaldo, Sofía García y Juliana Fuentes, quienes demostraron competitividad y compromiso durante toda la concentración. Al frente del grupo ejerció como jefe de expedición Dani García, coordinando a un equipo que sigue creciendo jornada tras jornada. Muy destacable fue la actuación de la colombiana Juliana Fuentes, con un balance particular de 5 victorias de seis posibles.