España arrasa a Ucrania en el tercer cuarto y continúa invicta (66-86)

Selección de España de Baloncesto aplaude después de su triunfo para la clasificación del Mundia Catar 2027.

La selección española venció este viernes a la de Ucrania por 86-66 en el tercer partido del Grupo A de la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027 gracias a un sobresaliente tercer cuarto, cimentado por la gran defensa de Pierre Oriola y el acierto colectivo desde el triple, y se mantiene invicta.

Chus Mateo optó por descartar a Pep Busquets y Lluís Costa para el partido en el Xiaomi Arena de Riga (Letonia) y repartió minutos de manera equilibrada entre los 12 convocados para el partido ante el segundo del grupo, que también llegó al duelo sin haber perdido en sus dos partidos anteriores, frente a Dinamarca y Georgia.

Pese a la gran capacidad de intimidación de los interiores ucranianos, España decidió ser valiente y atacar en penetración con la calidad de Jaime Fernández y Álvaro Cárdenas. Como se preveía, el base Oleksandr Kovliar monopolizó la ofensiva rival y asumió galones desde el inicio.

El poco cuidado a la hora de proteger el balón, con cuatro pérdidas, posibilitó que Ucrania pudiese correr y castigar el balance defensivo español, 9-4 (min.5).

Los pívots ucranianos comenzaron a hacer daño en la pintura y Chus Mateo empleó a Isaac Nogués como carta defensiva, con rotaciones más propias del balonmano, para subir la intensidad de los suyos atrás. 'La Familia' acusó la falta de continuidad ofensiva, pero agradeció la gran salida desde el banquillo de Ferrán Bassas, que avivó el ataque del equipo español, 21-17 (min.10).

La falta de frescura se mantuvo al inicio del segundo cuarto. España se cargó de faltas en los primeros dos minutos y obligó a Mateo a solicitar tiempo muerto con seis abajo en el marcador (25-19). Con Jaime Fernández al '1', tampoco mejoró y se estancó con sólo cinco puntos en los primeros cinco minutos.

Ucrania aumentó sus lanzamientos desde el exterior, pero los constantes fallos (3/11) dieron aire a España, que se reenganchó con un parcial de 8-0 de nuevo con Bassas sumando desde fuera, con 11 puntos y 3/3 desde el 6,75, (27-28, min.18).

Con una ligera mejoría y con Kovliar desactivado con sólo 5 puntos, la selección española se marchó con ventaja mínima al descanso (33-32).

'La Familia' salió con otra cara tras el paso por los vestuarios y sumó a Cárdenas y Pierre Oriola, en su reaparición cinco años después con el equipo nacional, como tiradores desde el perímetro. España adquirió fluidez en cancha contraria pero despertó la mejor versión de Kovliar, autor de dos triples consecutivos, 43-44 (min.25).

La brega de Oriola, que protagonizó una intensa lucha con el ucraniano Dmytro Skapintsev en la pintura, cimentó la defensa de España. Los de Mateo metieron una marcha más en ataque y confirmaron su mejoría con un parcial de 13-23 en el cuarto tras un triple de Álex Reyes, (46-55, min.28).

Francis Alonso, con otro acierto desde el perímetro (6/8 en equipo), cerró el sobresaliente tercer tiempo del equipo español, con un demoledor 14-33 a su favor, 47-65 (min.30).

España no desperdició su ventaja y la administró con un quinteto 'pequeño', con cuatro exteriores y Oriol Paulí como ala-pívot. Los hombres de Ainars Bagatskis consiguieron ponerse a 13 puntos a falta de algo más de tres minutos (60-73), pero 'La Familia' no se relajó y certificó su pleno de victorias en el Grupo A con 20 puntos de ventaja (86-66), antes de viajar a Oviedo para disputar un segundo asalto ante la selección ucraniana y poder certificar de manera matemática su clasificación a la siguiente fase.