El ex jugador búlgaro Lubo Penev, ingresado grave por un cáncer de riñón

El búlgaro Lubo Penev, ex delantero de equipos como, Valencia, Atlético de Madrid, Compostela y Celta de Vigo, se encuentra ingresado en estado grave en un centro oncológico de Alemania víctima de un cáncer de riñón.

Penev, que en 1994 superó un cáncer testicular, fue una de las figuras del Atlético de Madrid que logró el doblete en 1996 y figura de la selección de su país en los años 90, se encuentra en una situación delicada y el tratamiento al que debe ser sometido cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones y pidió a quien tenga la capacidad y el deseo que aporte la cantidad que pueda, según Trud News.

El mundo del fútbol en Bulgaria se está volcando en dar ánimos a Penev, de 59 años. Entre ellos, Hristo Stoichkov, que también se acordó de otros dos exinternacionales que se encuentran también luchando contra sus respectivas enfermedades, Borislav Mihaylov y Petar Hubchev.

El CSKA también se ha manifestado sobre su leyenda: "¡Ganarás este partido también, Lyubo! El CSKA expresa su total apoyo a Lyuboslav Penev en este difícil momento. Estamos seguros de que el gran goleador ganará la batalla más importante, como lo ha hecho cientos de veces en el campo y en la línea de banda. Lyubo, toda la comunidad militar está contigo. Creemos en la fuerza de tu espíritu, que te llevó a lo más alto del fútbol con la camiseta roja y te convirtió en el favorito de toda Bulgaria".