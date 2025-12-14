Las fotos del Alavés-Real Madrid

El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de que el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo el empate tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76 (1-2).
A pesar de la victoria, el equipo de Xabi Alonso no despejó las dudas de la última semana, pero se mantiene a cuatro puntos del Barcelona, mientras que el conjunto vitoriano, con 18, es duodécimo.
1/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
2/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
3/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
4/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
5/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
6/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
7/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
8/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
9/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
10/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
11/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
12/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
13/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
14/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
15/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
16/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
17/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
18/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
19/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
20/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
21/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
22/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
23/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
24/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
25/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
26/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
27/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
28/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
29/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
30/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
31/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
32/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
33/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
34/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
35/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
36/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
37/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
38/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
39/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
40/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
41/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
42/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
43/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
44/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
45/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
46/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
47/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
48/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
49/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
50/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
51/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
52/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
53/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
54/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
55/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
56/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
57/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
58/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
59/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
60/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
61/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
62/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
63/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
64/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
65/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
66/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
67/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
68/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
69/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
70/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
71/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
72/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
73/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
74/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
75/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
76/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
77/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
78/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
79/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
80/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
81/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
82/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
83/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
84/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
85/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
86/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
87/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
88/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
89/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
90/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
91/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
92/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
93/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
94/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
95/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
96/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
97/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
98/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
99/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
100/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
101/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
102/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
103/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
104/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
105/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
106/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
107/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
108/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
109/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
110/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
111/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
112/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
113/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
114/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
115/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
116/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
117/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
118/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
119/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
120/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
121/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
122/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
123/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
124/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
125/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
126/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
127/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
128/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
129/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
130/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
131/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
132/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
133/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
134/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
135/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
136/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
137/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
138/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
139/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
140/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
141/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
142/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
143/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
144/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
145/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
146/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
147/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
148/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
149/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
150/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
151/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
152/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
153/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
154/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
155/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
156/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
157/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
158/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
159/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
160/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
161/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
162/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
163/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
164/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
165/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
166/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
167/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
168/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
169/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
170/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
171/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
172/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
173/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
174/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
175/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
176/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
177/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
178/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
179/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
180/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
181/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
182/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
183/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
184/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
185/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
186/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
187/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
188/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
189/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
190/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
191/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
192/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
193/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
194/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
195/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
196/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
197/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/L. Rico | Efe
198/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
199/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
200/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
201/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
202/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
203/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
204/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
205/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
206/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
207/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
208/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
209/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
210/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
211/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
212/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
213/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
214/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
215/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
216/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
217/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
218/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/Adrián Ruiz de Hierro | Efe
219/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
220/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
221/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
222/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
223/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
224/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
225/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
226/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
227/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
228/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
229/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
230/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
231/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
232/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
233/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
234/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
235/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
236/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
237/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
238/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
239/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
240/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
241/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press
242/242Las fotos del Alavés-Real Madrid/AFP7 | Europa Press