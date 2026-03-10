Griezmann y Giuliano Simeone llevan la voz cantante en el festejo del Atlético con sus aficionados.
Griezmann y Giuliano Simeone llevan la voz cantante en el festejo del Atlético con sus aficionados. / Kiko Huesca | Efe

Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham

El Atlético golea al Tottenham y acaricia los cuartos (5-2)

Redacción Deportes

Madrid, 10 de marzo 2026 - 23:56

El Atlético de Madrid goleó al Tottenham (5-2) en el encuentro que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de ida de los octavos de final de la Liga de campeones, y encarriló su pase a los cuartos de final de la competición.

En el minuto 4, Kisnsky se resbaló al sacar de puerta, el balón lo recogió Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.

En el minuto 14, Griezmann hizo el 2-0 tras otro resbalón de Van de Ven. En el 15 Julián Alvarez anotó el 3-0, tras otro error grave de Kisnky en su intento de despeje. En el minuto 22, Le Normand firmó el 4-0. En el 26, Pedro Porro marcó el 4-1. En el 55, Julián Alvarez anotó el 5-1 y en el 75, Solanke firmó el 5-2.

Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
1/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
2/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
3/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
4/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
5/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
6/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
7/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
8/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
9/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
10/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
11/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
12/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
13/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
14/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
15/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
16/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
17/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
18/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
19/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
20/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
21/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
22/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
23/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
24/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
25/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
26/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
27/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
28/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
29/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
30/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
31/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
32/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
33/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
34/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
35/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
36/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
37/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
38/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
39/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
40/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
41/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
42/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
43/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
44/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
45/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
46/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
47/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
48/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
49/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
50/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
51/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
52/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
53/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
54/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
55/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
56/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
57/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
58/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
59/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
60/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
61/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
62/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
63/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
64/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
65/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
66/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
67/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
68/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
69/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
70/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
71/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
72/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
73/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
74/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
75/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
76/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
77/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
78/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Juanjo Martín | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
79/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
80/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
81/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
82/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
83/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
84/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
85/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
86/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
87/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
88/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
89/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
90/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
91/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
92/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
93/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
94/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
95/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
96/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
97/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
98/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
99/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
100/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
101/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
102/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
103/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
104/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
105/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
106/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
107/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
108/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
109/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
110/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
111/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
112/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
113/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
114/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
115/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
116/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
117/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
118/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Kiko Huesca | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
119/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
120/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
121/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
122/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
123/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
124/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham
125/125 Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham / Sergio Pérez | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats