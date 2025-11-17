Gordillo y Jesús Navas, nuevas 'Leyendas España' que recibirán sus dorsales

Jesús Navas, Gordillo y Negredo, tres de los jugadores que serán distinguidos.

Rafael Gordillo, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Ángel Cuéllar, Javier López y Juan Velasco serán los nuevos futbolistas que recibirán la camiseta con el dorsal correspondiente al orden cronológico de su debut con la selección, acto que organiza 'Leyendas España' en Sevilla con motivo del partido que 'La Roja' jugará el martes en el estadio La Cartuja ante Turquía.

La Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI)-Leyendas de España reunirá el martes a veintisiete jugadores internacionales en un restaurante sevillano horas antes de partido España-Turquía, de la sexta y última jornada en el Grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2025.

Esta nueva reunión de Leyendas España servirá para entregar los dorsales a varios de los internacionales que aún no lo han recibido, casos de Rafael Gordillo, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Ángel Cuéllar, Javier López y Juan Velasco.

En la nómina de futbolistas internacionales que se darán cita en Sevilla están Salva Ballesta, Paco Jémez, Ito, Oli, Pier, Marchena, Capi, Nolito, Güiza, Diego Capel, Juanito, Patxi Salinas, Antonio Álvarez, José Mari, Rafa Paz, Cardeñosa, Diego Rodríguez, Quique Romero, Juan José, Quique Estebaranz o Diego Tristán.

Leyendas España cuenta con más de treinta años de trayectoria y está presidida en la actualidad por Salva Ballesta, que ostenta un cargo que ya representaron Carlos Lapetra, Alfredo Di Stéfano o Fernando Giner.

El objetivo principal de Leyendas España es el apoyo, ayuda y reconocimiento tanto a los futbolistas internacionales retirados como a aquellos que se encuentran en activo, contando con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Leyendas España, además, realiza una labor social con diferentes entidades públicas y privadas gracias a la colaboración de los futbolistas incluidos en esta asociación.