El Guadalcacín FSF, obligado a ganar frente a un rival de su liga

El Guadalcacín FSF se mide este sábado a partir de las 18 horas en el Polideportivo Jerónimo Osorio al Nueces de Ronda Atlético Torcal FS, un rival directo en la lucha por salvar la categoría.

Las de Andrés Sánchez pusieron fin a la mala racha el pasado fin de semana con un punto importante en Ceuta, y ahora necesitan conseguir una nueva victoria que les aleje de los puestos de descenso, de los que sigue a tres puntos.

El cuadro local no gana desde el pasado 6 de enero, cuando doblegaron precisamente a este equipo en su feudo por 1-2. Desde entonces, las de Sánchez han encadenado cuatro derrotas consecutivas y un empate, una racha que le ha situado al borde del abismo, si bien hay que recordar que tienen un partido pendiente, suspendido debido al temporal.

Su rival, no obstante, nada tiene que ver con el que se vio las caras en enero, pues su racha es opuesta a las jerezanas, ya que en las últimas jornadas han conseguido tres victorias consecutivas y un empate, una circunstancia que le ha servido para salir de la zona de descenso y colocarse actualmente con los mismos puntos, 21, que el cuadro de Guadalcacín.

Andrés Sánchez considera el encuentro "muy importante para los dos equipos, porque una victoria supondría un gran paso". El técnico quiere hacer bueno el punto cosechado la pasada semana en Ceuta y espera "un partido muy difícil", aunque "con el respaldo de la afición, vamos a intentar que se queden los puntos en casa".

Para el preparador jerezano es consciente de que el choque "se lo llevará el equipo que cometa menos errores, porque va a ser muy igualado".