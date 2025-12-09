Sorloth celebra su gol contra el PSV.
Sorloth celebra su gol contra el PSV. / Maurice van Steen | Efe

Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid

El Atlético vence en Eindhoven y aspira a acabar en el 'top 8'

Redacción Deportes

Eindhoven, 09 de diciembre 2025 - 23:48

El Atlético de Madrid venció 2-3 al PSV Eindhoven en partido de Liga de campeones que comenzó perdiendo con un gol de Til en el minuto 10, pero que remontó con tantos de Julián Alvarez (minuto 36), de Hancko (minuto 52) y de Sorloth (minuto 56) para poner el marcador en el 1-3, aunque Pepi anotó el 2-3 para el PSV en el minuto 84.

Un gol de Julián Alvarez en el minuto 36 niveló otro de Til en el 10 y dio el empate (1-1) al Atlético al descanso. En el minuto 36, Yarek perdió el balón ante Giuliano muy cerca de su área. Giuliano cedió a Sorloth y éste a Julián, que firmó el 1-1.

En la segunda mitad, en el minuto 52, Hancko anotó el 1-2, tras el rechace del portero local después de un tiro lejano de Molina. En el 56 Sorloth firmó de cabeza el 1-3, tras una asistencia de Barrios que, a su vez, recibió un gran pase de Julián Alvarez. En el minuto 84, Ricardo Pepi hizo el 2-3 tras la salida de un corner.

Tras el triunfo, el Atlético suma 12 puntos en la liguilla de la liga de campeones, mientras que el PSV tiene 8. En las dos últimas jornadas, el Atlético visitará al Galatasaray turco y recibirá en el Metropolitano al Bodo/Glimt noruego.

