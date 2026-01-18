El Jerez Industrial golea al Puerto Real y se mete en zona de play-off

El Jerez Industrial ha cumplido con el guión establecido goleando al Puerto Real (4-0), resultado con el que accede a la quinta plaza y a la zona de play-off de ascenso. Los blanquiazules suman la segunda victoria de la temporada como locales ante el colista de la categoría, todo un histórico venido a menos, y afrontan lo que resta de segunda vuelta con optimismo. Tienen al Guadalcacín a tres puntos y algo más lejos a Ciudad de Cádiz y Arcos, así como al líder Rayo.

El conjunto de Nono Prado llevo la voz cantante con algún tímido acercamiento del Puerto Real hasta que en el minuto 25, el delantero de moda, el chipionero Mochón, enchufó la primera que tuvo para adelantar a los jerezanos. Antes del descanso, Alberto hacía el 2-0 con un cabezazo tras centro de Juanjo.

En la segunda parte, el Jerez Industrial buscó el tercero para sentenciar el choque, lográndolo a los 65 de nuevo con la firma de Mochón, el sexto tanto del delantero en sus cinco partidos como industrialista. Salvi establecía el 4-0 definitivo a 20 minutos del final de un encuentro disputado en La Granja debido a la resiembra del Pedro Garrido.

Empate del filial y del Guada

En este mismo campo pero dos horas y media antes, el Xerez DFC B recibía al Trebujena con el reto de sumar tres nuevos puntos. Las cosas se ponían de cara a los 7 minutos con el 1-0, obra de Gonzalo, pero uno más tarde Jesús Gaviño veía la roja directa y el filial tenía que jugar desde entonces en inferioridad numérica. Lo aprovechó el Trebujena, que empataba el encuentro antes de la media hora con el gol de Peña.

Con uno menos, el XDFC B buscó el repliegue para intentar coger a la contra a los visitantes en una segunda mitad de toma y daca, pero sin que el marcador si moviera más, acabando con el empate a uno.

Además, al Guadalcacín se le escapaba el triunfo en Taraguilla en el último momento ante un rival que sumaba 12 jornadas sin perder y que estuvo a punto de hacerlo en su feudo contra los de David Navarro. Se adelantó el Guada a los 55 minutos con el tanto de Pomares y en el 90 empataba Carboni. Los pedáneos siguen cuartos y en play-off de ascenso.