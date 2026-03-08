Jon Rahm vuelve a ganar en LIV Golf y rompe su sequía de títulos en Hong Kong

El golfista español Jon Rahm volvió a levantar un trofeo individual tras más de un año y medio de espera. El jugador vasco se proclamó campeón del torneo LIV de Hong Kong, cuarta prueba del circuito saudí de LIV Golf, poniendo fin a una larga sequía de 539 días sin títulos individuales.

Rahm firmó una actuación sólida y muy regular en el Hong Kong Golf Club, donde terminó con un espectacular -23 en el acumulado, suficiente para imponerse con claridad a sus principales rivales. El belga Thomas Detry concluyó segundo a tres golpes, mientras que su compatriota Thomas Pieters completó el podio a cuatro impactos.

Además del prestigio deportivo, la victoria estuvo acompañada por un importante premio económico: un cheque de cuatro millones de dólares (alrededor de 3,4 millones de euros), una cifra habitual en los torneos del circuito financiado por Arabia Saudí.

Una sequía que se prolongaba desde 2024

El triunfo en Hong Kong tiene un valor especial para Jon Rahm, que no ganaba un torneo individual desde septiembre de 2024, cuando se impuso en el torneo de Chicago dentro del mismo circuito LIV Golf.

Desde entonces, el español había encadenado 25 torneos sin victoria, aunque sí había protagonizado varias actuaciones destacadas. De hecho, en las dos primeras pruebas de esta temporada en el circuito saudí había terminado segundo en Riad y Adelaida, lo que confirmaba que su juego estaba cerca del nivel necesario para volver a conquistar un título.

Ese momento llegó finalmente en Hong Kong, donde Rahm mostró su mejor versión durante todo el fin de semana.

Un final de torneo bajo presión

La última jornada comenzó con máxima igualdad. Jon Rahm arrancó el día final como líder empatado, lo que anticipaba un desenlace abierto en el recorrido asiático.

Durante varios hoyos la presión fue constante. Thomas Pieters logró darle alcance cuando restaban cinco hoyos para el final, elevando la tensión en el tramo decisivo del torneo.

Sin embargo, el español supo responder con la calma que caracteriza a los grandes campeones. Rahm mantuvo la concentración, evitó errores en los últimos hoyos y terminó ampliando su ventaja hasta asegurar una victoria contundente.

El líder del LIV Golf

El triunfo reafirma el papel de Jon Rahm como una de las grandes figuras del LIV Golf, circuito en el que desembarcó como una de las grandes estrellas del panorama internacional.

Desde su llegada, el vasco ha mantenido un nivel muy alto. De hecho, fue el mejor jugador de la clasificación general en las dos temporadas que lleva participando en la liga saudí, consolidándose como uno de los referentes del circuito.

Ahora, con esta victoria en Hong Kong, Rahm vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los golfistas más competitivos del mundo y que su ambición permanece intacta.

Tras 539 días de espera, el español vuelve a saborear el éxito individual y lo hace con una actuación dominante que refuerza su candidatura a seguir peleando por el liderato del LIV Golf a lo largo de la temporada.