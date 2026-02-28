Lamine Yamal, con su primer triplete, lidera el paso adelante del Barcelona (4-1)

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, dio un paso al frente en su juego tras imponerse con autoridad al Villarreal (4-1) en el Spotify Camp Nou, en una noche inolvidable de Lamine Yamal. El joven talento azulgrana, con apenas 18 años, 7 meses y 15 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en firmar un triplete en la competición liguera, una actuación que refuerza la confianza del equipo antes del decisivo duelo de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

El conjunto de Hansi Flick anuló por completo al equipo de Marcelino, que llegaba tras haber ganado en sus dos últimas visitas al feudo culé. Los castellonenses, que pese a la derrota mantienen la tercera posición, volvieron a evidenciar sus dificultades ante rivales que han disputado la Liga de Campeones esta temporada. Mientras tanto, el Barça amplía a cuatro puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que cerrará la jornada ante el Getafe.

La primera parte fue vibrante, abierta y de alto ritmo. Sin Pedri —suplente tras regresar de lesión— ni el lesionado Frenkie de Jong, Flick apostó por Marc Bernal como mediocentro en un 4-3-3 clásico, acompañado por Fermín López y Dani Olmo como interiores. El Barça dominó con balón, presionó alto y volcó el juego por la banda derecha, donde Lamine fue una pesadilla constante para Sergi Cardona.

Antes del descanso, el joven internacional español ya había marcado diferencias. El 1-0 llegó tras una recuperación de Fermín y un pase al espacio que Lamine definió con sangre fría ante Luiz Júnior. Poco después, el atacante de Mataró volvió a aparecer con una acción individual de puro talento: recorte hacia dentro y disparo con rosca imposible para el meta visitante.

Mal Villarreal hasta el descanso

El Villarreal apenas inquietó en el primer acto, más allá de un remate de Ayoze Pérez en el tramo final. La zaga azulgrana, con Cubarsí y Eric García atentos, sostuvo bien las transiciones de Mikautadze.

En la reanudación, Dani Olmo rozó el tercero antes de que Pape Gueye aprovechara un despiste en un córner para acortar distancias (2-1). El gol dio alas al conjunto ‘groguet’ y generó tensión en la banda tras una acción con Lamine dolorido, que terminó con amonestación para ambos técnicos.

La entrada de Pedri devolvió el control al Barça. Con pausa y criterio, el equipo volvió a dominar hasta que llegó la sentencia. En el minuto 69, Pedri filtró un pase milimétrico que Lamine interpretó con un desmarque perfecto. Mano a mano ante Luiz Júnior, definió cruzado para completar su hat-trick y alcanzar su decimoctavo gol del curso, superando a Ferran Torres como máximo realizador azulgrana.

Con el partido resuelto, Flick dio descanso a su estrella entre ovaciones. En el añadido, Robert Lewandowski cerró la goleada tras asistencia de Jules Kounde, certificando un triunfo que devuelve al Barça a su mejor versión en un momento clave del calendario.

El conjunto azulgrana no sólo sumó tres puntos vitales, sino que recuperó sensaciones de equipo dominante, sólido y vertical. Si mantiene este nivel, el reto copero ante el Atlético se presenta complicado, pero no imposible.