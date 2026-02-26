El líder de la Primera Nacional femenina, demasiado rival para el UB Jerez

El UB Jerez femenino cayó derrotado ante el líder de la Primera Nacional por 27-67. El choque, disputado en el Polideportivo Ruiz-Mateos, y correspondiente a la jornada 19, enfrentaba al cuadro jerezano con el primer clasificado, el Club Náutico de Sevilla.

Las jerezanas llegaban al encuentro con bajas significativas en cuanto a las jugadoras senior de la plantilla, destacando la ausencia de la capitana María Lozano, por lo que el staff técnico completó la convocatoria con una mayoría de jugadoras juniors, aunque también se ausentaba Violeta Bernal entre ellas.

Teniendo estos factores en cuenta, se preveía un duro partido para las chicas de Pablo y Javi, que a pesar de todo se mostraban dispuestas a pelear en la pista. Como era de esperar, desde el pitido inicial, el partido fue absolutamente dominado por las sevillanas, que superaban en físico y ritmo a las locales.

Los parciales de la primera parte fueron para las visitantes, que a pesar de no lograr puntuaciones exageradamente abultadas, consiguieron dejar a las de negro en tan solo 10 puntos al descanso, logrando una cómoda ventaja de 25 puntos.

La segunda parte se convertía en un “deja vu” para las del UBJ, que a pesar de sus esfuerzos por elevar el nivel defensivo, se veían constantemente superadas por las de verde, que lograban un resultado final de 27-67, marcando la gran diferencia de 40 puntos. Las mejores valoradas del encuentro fueron Julia Castro (7 valoración); Adriana Retamero (5 valoración) y Marta Tey (4 valoración).

La próxima jornada no se disputará hasta el domingo 8 de marzo a las 19:00 h., cuando el UB Jerez viajará hasta la localidad malagueña de Estepona para enfrentar al C.A.B. Estepona.