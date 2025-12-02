Las mejores fotos del Barcelona-Atlético de Madrid

El Barcelona remontó este martes el partido adelantado de la 19ª jornada contra el Atlético de Madrid (2-1) en el Spotify Camp Nou y se consolida en el liderato de LaLiga EA Sports.
Baena adelantó al conjunto rojiblanco en el minuto 14 y Raphinha igualó el marcador para los azulgranas en el 26, diez minutos antes de que Lewandowski fallara un penalti.
Ya en la segunda mitad, Dani Olmo hizo el 2-1 en el 65, en una jugada en la que acabó lesionado. Ferran Torres, con el Atlético totalmente volcado, hizo el tercero para el Barça en el tiempo añadido.
