Lotería del Niño
Cae en Jerez el primer premio
El español Edgar Canet, que perdió el liderato en esta segunda etapa, pasa junto a una fortaleza.
El español Edgar Canet, que perdió el liderato en esta segunda etapa, pasa junto a una fortaleza. / AFP7 | Europa Press

Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa

Las mejores fotos del Rally Dakar | Tercera etapa

Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa

Redacción Deportes

Alula (Arabia Saudí), 06 de enero 2026 - 22:18

El australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory), defensor del título en motos, y el catarí Naser Al-Attiyah (Dacia), se encaramaron al liderato del Dakar 2026 tras la disputa de la sexta etapa, disputada entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados.

Sanders arrebató el liderato a su compañero de equipo Edgar Canet después de que el español hubiera ganado el prólogo y la primera etapa, pero que en la general está a tan solo treinta segundos del 'aussie'.

Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
1/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
2/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
3/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
4/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
5/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
6/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
7/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
8/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
9/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
10/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
11/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
12/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
13/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
14/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
15/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
16/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
17/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
18/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
19/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
20/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
21/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
22/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
23/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
24/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
25/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
26/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
27/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
28/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
29/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
30/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
31/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
32/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
33/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
34/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
35/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
36/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
37/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
38/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
39/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
40/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
41/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
42/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
43/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
44/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
45/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
46/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
47/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
48/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
49/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
50/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
51/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
52/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
53/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
54/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
55/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
56/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
57/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
58/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
59/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
60/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
61/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
62/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
63/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
64/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
65/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
66/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
67/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
68/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
69/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
70/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
71/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
72/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
73/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
74/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
75/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
76/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
77/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
78/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
79/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
80/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
81/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
82/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
83/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
84/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
85/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
86/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
87/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
88/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
89/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
90/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
91/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
92/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
93/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
94/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
95/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
96/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
97/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
98/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
99/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
100/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
101/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
102/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
103/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
104/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
105/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
106/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
107/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
108/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
109/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
110/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
111/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
112/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
113/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
114/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
115/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
116/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
117/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
118/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
119/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
120/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
121/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
122/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
123/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
124/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
125/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
126/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
127/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
128/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
129/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
130/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
131/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
132/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
133/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
134/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
135/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
136/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
137/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
138/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
139/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
140/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
141/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
142/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
143/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
144/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
145/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
146/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
147/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
148/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
149/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
150/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
151/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
152/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
153/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
154/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
155/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
156/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
157/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
158/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
159/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
160/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
161/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
162/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
163/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
164/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
165/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
166/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
167/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
168/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
169/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
170/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
171/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
172/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
173/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
174/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
175/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
176/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
177/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
178/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
179/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
180/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
181/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
182/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
183/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
184/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
185/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
186/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
187/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
188/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
189/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
190/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
191/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
192/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
193/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
194/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
195/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
196/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
197/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
198/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
199/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
200/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
201/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
202/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
203/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
204/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
205/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
206/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
207/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
208/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
209/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
210/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
211/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
212/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
213/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
214/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
215/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
216/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
217/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
218/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
219/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
220/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
221/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
222/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
223/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
224/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
225/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
226/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
227/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
228/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
229/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
230/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
231/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
232/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
233/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
234/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
235/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
236/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
237/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
238/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
239/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
240/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
241/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
242/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
243/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
244/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
245/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
246/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
247/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
248/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
249/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
250/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
251/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
252/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
253/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
254/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
255/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
256/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
257/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
258/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
259/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
260/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
261/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
262/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
263/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
264/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
265/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
266/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
267/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
268/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
269/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
270/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
271/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
272/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
273/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
274/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
275/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
276/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
277/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
278/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
279/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
280/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
281/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
282/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
283/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
284/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
285/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
286/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
287/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
288/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
289/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
290/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
291/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa
292/613 Las mejores fotos del Rally Dakar | Segunda etapa / AFP 7 | Europa Press