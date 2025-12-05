El Mundial más popular de la historia configura este viernes sus grupos

Foto de familia de la selección española con Jesús Navas en Sevilla.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá hoy (18:00, hora española) en Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

Acogerá el sorteo The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con cuatro en cada uno, una de cada bombo.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones –Estados Unidos, México y Canadá– además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal compartirán el Bombo 2.

El Bombo 3 estará conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Y en el Bombo 4, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda esperan a otras seis selecciones que se definirán en el clasificatorio de marzo, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Mundial de Catar en 2022.

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignadas como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

La selección mexicana disputará dos partidos en Ciudad de México –entre ellos el inaugural– y uno entremedias en Guadalajara; Canadá jugará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en la final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta de la clasificación de la FIFA.

El sorteo también evitará que selecciones de la misma confederación –con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados– queden encuadrados en el mismo grupo.

Si bien el sorteo del viernes definirá los enfrentamientos en la fase de grupos, el calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, se dará a conocer mañana.

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O’Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol).

En paralelo, habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People –autores de YMCA, el himno de campaña de Trump–, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.

El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino aprovechará el acto y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump.

De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuese galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.

“Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia”, ha afirmado Trump, muy implicado en su organización y que en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.