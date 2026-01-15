Paco Jémez ficha por el West Ham

El West Ham United ha anunciado oficialmente la incorporación de Paco Jémez a su cuerpo técnico como entrenador asistente del primer equipo. El técnico español, con una dilatada trayectoria profesional, se suma al staff dirigido por Nuno Espírito Santo en un momento crítico para el club londinense, que atraviesa serias dificultades en la clasificación de la Premier League.

El conjunto de Stratford ha destacado en su comunicado oficial que el entrenador canario "aportará experiencia y conocimiento" al equipo tras haber dirigido "más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas". La entidad británica subraya así las credenciales de un técnico que ha desarrollado su carrera principalmente en el fútbol español, pasando por clubes como Rayo Vallecano, Las Palmas, Cruz Azul mexicano y, más recientemente, la UD Ibiza.

El West Ham ha precisado que "si su solicitud de permiso de trabajo es exitosa", Jémez formará parte de un "equipo de apoyo compuesto por los entrenadores del primer equipo Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine". Este trámite administrativo resulta necesario tras el Brexit para que profesionales extracomunitarios puedan desempeñar su labor en el Reino Unido.

La trayectoria reciente de Paco Jémez

La última experiencia de Paco Jémez como primer entrenador se produjo esta misma temporada 2024-2025 en la UD Ibiza, conjunto que milita en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, su etapa en el club balear resultó efímera, ya que fue destituido en octubre de 2024 tras no conseguir los resultados esperados por la directiva pitiusa. Aquel despido supuso un revés en su carrera después de haber regresado a los banquillos españoles.

El técnico de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol profesional que comenzó en 2006. A lo largo de estas casi dos décadas, ha dirigido a equipos de diferentes categorías y países, destacando especialmente sus dos etapas en el Rayo Vallecano, donde implementó un estilo de juego ofensivo y protagonista que le granjeó reconocimiento en el panorama futbolístico español. También tuvo experiencias en LaLiga con equipos como Las Palmas, Córdoba y Granada, además de aventuras en México con el Cruz Azul y en Chipre con el AEK Larnaca.

La difícil situación del West Ham en la Premier League

El West Ham afronta uno de los momentos más delicados de su temporada, situándose en la antepenúltima posición de la Premier League y en clara zona de descenso. Los resultados deportivos han llevado al club a una situación comprometida que pone en riesgo su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés, algo impensable para una entidad con la historia y el presupuesto de los Hammers.

Esta complicada situación ha generado una fuerte presión sobre Nuno Espírito Santo, técnico portugués que llegó al club en el verano de 2024. El entrenador luso se encuentra muy cuestionado tanto por la afición como por parte de la prensa especializada británica, que no termina de ver una mejora sustancial en el rendimiento del equipo. La directiva del West Ham, presidida por David Sullivan, ha optado por reforzar el cuerpo técnico con la llegada de Jémez en lugar de destituir a Nuno, al menos por el momento.

¿Qué aportará Paco Jémez al West Ham?

La incorporación del técnico español responde a la necesidad del club londinense de sumar experiencia y conocimiento táctico a un banquillo que necesita urgentemente revertir la dinámica negativa. Jémez es conocido en el fútbol español por su apuesta por un juego ofensivo, de presión alta y salida de balón desde atrás, conceptos que podrían aportar nuevas ideas al planteamiento actual del West Ham.

Su dilatada experiencia en el fútbol profesional, con más de 500 encuentros dirigidos, le convierte en un valor seguro para un vestuario que necesita referencias y soluciones inmediatas. Aunque su rol será el de asistente, su visión del juego y su capacidad para trabajar con diferentes perfiles de futbolistas podrían resultar determinantes en la segunda mitad de la temporada.

¿Quién es Paco Jémez?

Francisco Jémez Martín, conocido deportivamente como Paco Jémez, nació el 18 de febrero de 1970 en Las Palmas de Gran Canaria. Tras una discreta carrera como futbolista profesional en categorías modestas del fútbol español, reconvirtió su pasión por el deporte rey en una vocación como entrenador. Inició su carrera en los banquillos en 2006 con el Lorca Deportiva, y posteriormente pasó por equipos como el Real Unión, Rayo Vallecano (en dos etapas diferenciadas), Córdoba, Las Palmas, Granada y varios clubes en el extranjero.

Su filosofía futbolística se caracteriza por un estilo de juego valiente y ofensivo, priorizando la posesión del balón y la presión alta sobre el rival. Esta identidad le valió especial reconocimiento durante sus años en el Rayo Vallecano, donde su equipo practicaba un fútbol vistoso que le convirtió en uno de los técnicos más respetados del panorama nacional, pese a no contar con grandes presupuestos.

El entrenador asistente, también conocido como segundo entrenador o ayudante técnico, es un miembro fundamental del cuerpo técnico de cualquier equipo profesional. Su función principal consiste en apoyar al entrenador principal en todas las tareas relacionadas con la preparación, planificación y dirección del equipo. Entre sus responsabilidades habituales se encuentran la coordinación de los entrenamientos, el análisis táctico de rivales, la comunicación con los jugadores y la asistencia durante los partidos.

En muchas ocasiones, los entrenadores asistentes aportan especialización en áreas concretas del juego, como puede ser la estrategia ofensiva, la organización defensiva o el trabajo con balón parado. Su experiencia previa como primer entrenador resulta especialmente valiosa, ya que pueden ofrecer perspectivas diferentes y soluciones alternativas ante las dificultades que surgen durante una temporada.

¿Puede esta incorporación salvar al West Ham del descenso?

La llegada de un técnico experimentado como Paco Jémez al cuerpo técnico representa un movimiento estratégico de la directiva del West Ham para intentar revertir la situación sin proceder al despido del entrenador principal. Este tipo de incorporaciones buscan aportar aire fresco, nuevas ideas y, sobre todo, experiencia en situaciones límite que pueden marcar la diferencia en la recta final de la temporada.

Sin embargo, el éxito de esta apuesta dependerá de múltiples factores, entre ellos la capacidad de adaptación del técnico español al fútbol inglés, la química que genere con Nuno Espírito Santo y el resto del cuerpo técnico, y, fundamentalmente, la respuesta de una plantilla que necesita mejorar sustancialmente su rendimiento para escapar de los puestos de descenso. Con casi medio campeonato por disputarse, el West Ham se juega su futuro en la élite del fútbol británico.