Partido clave para el Guadalcacín FSF y la permanencia

El Guadalcacín FSF cierra la primera vuelta en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional recibiendo en el Polideportivo Jerónimo Osorio al Penya Esplugues, un rival directo en la lucha por la permanencia. El equipo de Andrés Sánchez, que el pasado fin de semana caía derrotado 5-0 en terreno del líder Melilla Torreblanca, ha realizado una fantástica primera ronda de campeonato y está situado en la séptima plaza con 20 puntos, 11 más que el rival al que se mide este sábado (19:00 hora).

Aunque la permanencia está muy encaminada, queda toda una segunda vuelta por disputar y todo lo que sea sumar y poner más distancia con respecto a los puestos de descenso es camino superado. De ahí la importancia del encuentro de este sábado ante un adversario que sólo ha logrado dos victorias esta temporada y que ocupa el primero de los puestos de descenso a Segunda División.

El Guada FSF llega al choque contra las catalanas en un buen momento. Pese a la derrota en Melilla, fraguada en un primer tiempo al que se llegó con 5-0 y un segundo igualado, las jerezanas han sumado 9 puntos de los últimos 12 disputados y se miden a un rival que no gana desde el pasado mes de octubre cuando vencía en cancha del Chiloeches. Las catalanas han caído en sus dos últimos partidos seguidos que han disputado en casa contra Roldán y Les Corts y puntuaron en su última salida a Alcantarilla (2-2).

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, califica el partido de "superimportante porque es un rival directo y si ganamos nos pondríamos con 14 puntos de ventaja y nos colocaríamos con 24, calculando que en 30 aproximadamente puede estar la salvación de la categoría. Es un partido muy importante, el partido conlleva una gran responsabilidad".

El preparador verde apuntaba tambié que "es un equipo que no debe ocupar el puesto donde está, juega muy bien y tiene jugadoras que llevan muchos años en Primera. Hacen defensa en zona en toda la cancha, jugadoras con mucha inteligencia en la cancha y creo que va a ser un partido difícil. Estamos con ilusión, hemos ganado dos partidos en estos últimos ocho días y perdido contra el que va a perder todo el mundo como es Melilla. Allí competimos bien, pero estamos hablando de un equipo que te gana al tran tran. Brasil queda campeón del mundo y las tres titulares son de Melilla y además con españolas internacionales".

Y volviendo a Esplugues, señala que "es complicado, presiona bien el balón, físicamente fuertes, dominan muy bien el juego de cinco y por lo tanto hay que estar muy concentrados todo el partido, hay que leer bien el aprtido, tomar buenas deciciones y apretar los tientes y sacar estos tres puntos como sea porque sería dar un paso muy importante para salvar la categoría".