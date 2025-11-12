Premio europeo al AC Ceuta por acondicionar en tiempo récord su estadio

El Ceuta ha ganado los Premios Essma 2025 por su proyecto de desarrollo y modernización del estadio Alfonso Murube, que realizó en menos de tres meses para poder cumplir con las exigencias de LaLiga y competir en la Segunda División.

La Asociación Europea de Gestión de Estadios y Seguridad (Essma) había incluido al equipo ceutí entre los finalistas de los Premios ESSMA 2025, que reconocen la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la gestión de estadios en toda Europa, ha informado el club ceutí en un comunicado. Entre los nominados, se encontraban la AD Ceuta, seleccionada en la categoría 'Mejor Iniciativa de Desarrollo', junto al GKS Katowice (Polonia) y al SC Braga (Portugal).

El Ceuta ha destacado que el galardón es "un importante reconocimiento internacional al trabajo que el club viene realizando en materia de modernización, crecimiento institucional y profesionalización de su estructura deportiva y social". El proyecto presentado por la AD Ceuta FC tenía como eje principal la remodelación integral del estadio Alfonso Murube acometida este verano, una "actuación estratégica que ha transformado la histórica instalación del año 1.933 en un recinto deportivo del siglo XXI".

La intervención ha contemplado la renovación completa de los graderíos, la instalación de asientos ergonómicos y cubiertas modernas, la sustitución del sistema de iluminación, la modernización de los vestuarios y zona de prensa, así como la creación de nuevos espacios de accesibilidad universal. La remodelación no sólo adapta el estadio a las exigencias del fútbol profesional, sino también se ha convertido en un "símbolo de orgullo local y motor de desarrollo urbano y económico".

El reconocimiento de Essma, con el respaldo institucional de LaLiga, "pone en valor el esfuerzo conjunto que los clubes españoles vienen realizando para situarse a la vanguardia en materia de infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y experiencia del aficionado". Los premios se conocieron anoche en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres), durante la Cumbre ESSMA 2025.