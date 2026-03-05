La Real Escuela de Jerez acoge desde este viernes el primero de los Concursos Internacional de Doma Clásica

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, acogerá en sus instalaciones la celebración de los Concursos Internacionales de Doma Clásica (CDI3*) los días comprendidos entre el 6 y el 8 y entre el 12 y el 14 de este mes de marzo.

La doma clásica será el pistoletazo de salida del extenso calendario deportivo programado para este año; a esta competición le seguirán, el 21 de marzo, el VIII Concurso de Atalaje de Tradición Ciudad de Jerez (CIAT); la Copa de SM El Rey de Doma Vaquera, del 18 al 20 de septiembre y el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española, 3 y 4 de octubre. Todas ellas entre las competiciones más relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Así, hay que destacar sobremanera la celebración del Campeonato del Mundo Wave de Equitación de Trabajo, que, por vez primera, lo acogerá España, más concretamente, la Real Escuela, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

Los CDI3* contarán con la presencia de un total de 119 binomios de nacionalidades distintas, tales como tailandesa, indonesia, taiwanesa, hongkonesa, portuguesa, finlandesa, brasileña, australiana, italiana, india, israelí, neerlandesa, británica, uruguaya, alemana y española.

Jinetes olímpicos y participantes en mundiales tomarán parte en este evento hípico, considerado el más importante en España dentro de su categoría, y que, albergará las pruebas para adultos, caballos jóvenes y menores, siendo el Gran Premio, una vez más, la prueba reina.

Así, lucharán por los primeros puestos Claudio Castilla Ruiz (ESP) y José Antonio García Mena (ESP), Joao Víctor Marcari Oliva (BRA), María Caetano (POR) e Yvonne Losos de Muñiz RD), entre otros. Iván Castillejo, jinete de la institución, también estará presente en la competición con un caballo cedido por la Yeguada de la Cartuja - Hierro del Bocado a la Real Escuela.

Por otro lado, el jurado estará compuesto por un total de 14 oficiales, dos de ellos españoles y siete del máximo nivel. Los resultados podrán ser consultados a través de la plataforma especializada en el mundo de la doma clásica y de la equitación en España, ViveLaDoma.com.

El horario del campeonato variará en función de los días, dando comienzo las pruebas sobre las 9:00 horas y terminando sobre las 19:00, a excepción de los días de clausura en los que se dará por finalizado algo más temprano. Cada jornada contará con sus respectivos recesos.

Las entradas podrán ser adquiridas tanto en las taquillas de la institución como a través de su página web. Las mismas tendrán un precio de 16 euros para adultos y de 10,50 para los niños de entre 4 y 13 años. Hasta los 3 años, accederán a las instalaciones gratuitamente. El público asistente contará con una carpa de restauración en la que podrá realizar sus consumiciones de bebidas y comidas si así lo desea. Además, el bar de la Real Escuela también permanecerá abierto.Asimismo, se podrá disfrutar del estupendo restaurante instalado los salones nobles del Palacio Recreo de las Cadenas, un entorno único y emblemático en el que reponer fuerzas.

El director de la Real Escuela, Rafael Olvera, quiere “resaltar que las pistas donde se celebrarán ambos concursos han sido completamente renovadas para ofrecer las mejores instalaciones a los concursantes”. También, invita a todo el público en general, y no solo a los entendidos del mundo del caballo, a que se acerquen a la Real Escuela a disfrutar de las competiciones previstas, incidiendo en la importancia que tiene para la institución estos eventos deportivos, pues el fomento de los mismos se encuentra entre sus objetivos principales.