Suspendido el Sporting-Leganés por el fallecimiento de un espectador en la grada

El encuentro entre Sporting y Leganés se suspendió por el fallecimiento de un seguidor local. Antes, el partido se destuvo para atender la emergencia médica en las gradas de El Molinón a los tres minutos de haber comenzado.

Un aficionado local se desvaneció , requiriendo de asistencia médica de urgencia. Después se comunicó a través de fuentes oficiales el fallecimiento del aficiionado, de 82 años.

Los futbolistas se retiraron a vestuarios tras un cuarto de hora sobre el césped a la espera de instrucciones por parte del colegiado, Daniel Palencia Caballero. Tras más de media hora desde que se detuvo el encuentro, finalmente se anunció por megafonía la suspensión definitiva del mismo, que quedará suspendidoa una nueva fecha.

Mientras los aficionados abandonaban las gradas, el Sporting trasladaba el siguiente mensaje por vía interna: "Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio."

Fue el propio Sporting el que comunicó el trágico final. "Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", escribía en su cuenta oficial de la red social X. "LALIGA muestra sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido hoy en El Molinón-Enrique Castro "Quini" durante el partido Real Sporting vs CD Leganés que ha sido suspendido. Se une al dolor del Real Sporting y de sus aficionados. Descanse en paz", añadçia el ente corporativo.