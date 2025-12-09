La testa de Koundé rescata al Barça de otra pájara en la 'Champions' (2-1)

Un doblete con la testa del lateral Jules Koundé rescató al Barcelona de otra pájara en la Liga de Campeones, esta vez contra un correoso Eintracht Fráncfort (2-1), que permite al equipo azulgrana mantener sus opciones de clasificación directa para los octavos de final de la competición.

Ni Lamine Yamal, muy vigilado por la zaga alemana, ni Raphael Dias 'Raphinha', espeso como el equipo, ni Robert Lewandowski, desafinado de cara a portería, el gran protagonista del regreso en 'Champions' del Barça al Spotify Camp Nou fue el lateral francés.

Y eso que no completó el mejor partido en defensa, pero fue decisivo en el juego aéreo con dos tantos casi idénticos en la reanudación para remontar el tanto inicial de Ansgar Knauff en un primer tiempo en el que la defensa numantina del conjunto germano desquició a los locales.

Tres cambios introdujo Flick en el once. Dio entrada a los delanteros Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha' y al mediapunta Fermín López por Ferran Torres, autor de un triplete ante el Betis, Marcus Rashford y Roony Bardghji. En cambio, mantuvo en el banquillo a Frenkie de Jong, titular en el primer tramo de la temporada, para continuar con Eric García como mediocentro.

Un equipo muy diferente al que el Barça presentó en la primavera de 2022 ante el mismo rival en los cuartos de final de la Liga Europa. También esta vez el ambiente en las gradas del Spotify Camp Nou fue diametralmente distinto.

Si hace dos años y medio, los aficionados alemanes invadieron la zona reservada a la afición local, en esta ocasión las medidas del club, que destinó todas las entradas a socios azulgranas, surtieron efecto.

Acudieron aficionados rivales al estadio azulgrana, pero la mayoría fueron los cerca de 2.300 que adquirieron entradas a través de su club.

Los seguidores germanos, muy ruidosos y con bengalas que encendieron en varios momentos del encuentro, estuvieron ubicados en el segundo nivel de uno de los laterales del estadio y presenciaron un monólogo azulgrana en los primeros compases del partido ante un Eintracht, el equipo más goleado de la Bundesliga, que vino a Barcelona a protegerse.

Y el plan le salió a la perfección al técnico visitante Dino Toppmöller, que incomodó el ataque azulgrana con una defensa voluntariosa, multiplicando las ayudas en las bandas y buscando sus opciones a la contra.

La salida de Barça fue efervescente. Le anularon un gol a Lewandowski por fuera de juego previo de Raphinha y Gerard Martín probó al meta Zatterer con un disparo lejano. Y poco más.

Además, el Eintracht anuló a Lamine Yamal con su entramado defensivo. Y fue precisamente una pérdida de balón del delantero de Mataró que originó el tanto del Eintracht. El lateral Brown se quedó con el balón y su pase a espacio llegó a Knauff. El alemán, delantero de circunstancias ante las bajas de los delanteros Jonathan Burkardt y Michy Batshuayi, cruzó el balón con la zurda (0-1, min.21).

El gol desnortó a los locales, imprecisos con el balón, dudosos en defensa —uno de los lunares en este inicio de temporada—, precipitados en los últimos metros y frustrados ante la cada vez más sólida defensa rival. Incluso un jugador cerebral como Pedri parecía desesperado ante la telaraña alemana.

Y el gol azulgrana no llegó. De hecho el 0-2 estuvo más cerca que el empate, ya que en otra magistral contra liderada por Knauff, el Eintracht rozó el tanto al filo del descanso, pero el disparo desde la frontal de Skhiri salió alto.

Pedía a gritos el Barcelona cambios en la alineación. Tras el paso por vestuarios, Flick dio entrada en la reanudación a Marcus Rashford por Fermín, muy discreto en los primeros 45 minutos.

Y el Barça empezó el segundo acto como acabó el primero o incluso peor, pues salió dormido en los tres primeros minutos y, en dos llegadas, volvió a poner el miedo en el cuerpo a los de Flick.

Pero cuando peor pintaban las cosas para los locales, Rashford se inventó un centro con efecto que encontró la cabeza de Koundé, que no perdonó desde el interior del área.

El partido y la grada enloquecieron. En la siguiente jugada, Chaibi asustó a Joan García con un trallazo que impactó al travesaño. Fue justo antes de que la testa de Koundé volviera a aparecer (2-1, min.53). Esta vez el centro fue de Lamine Yamal, que dejó en evidencia las lagunas defensivas del equipo más goleado de la Bundesliga.

En apenas tres minutos, el lateral francés se redimió de un primer tiempo flojo y un error defensivo en el primer minuto de la segunda parte.

El gol dio oxígeno al Barça y desorientó al Eintracht, que no sabía si defenderse como en el primer tiempo o salir a buscar el empate.

Los pupilos de Flick gozaron de ocasiones claras de Raphinha y Ferran para ampliar la ventaja, pero no cerraron el encuentro y estuvieron a un susto de acabar con mal sabor de boca la gran noche de Koundé.