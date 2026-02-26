Victoria del UB Jerez senior en su visita a Chipiona

El UB Jerez senior venció el pasado fin de semana en su visita a Chipiona por 59-70 en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la liga provincial senior masculina.

El encuentro, disputado en el Pabellón Municipal Manuel Castaño 'Oli', comentaban con dominio jerezano, castigando bajo el aro y llevándose el primer parcial por 13-18. Pero en el segundo período cambiarían las tornas, y serían los locales los que castigarían desde el tiro exterior y la media distancia para vencer en el segundo parcial y marcharse a vestuarios con una ventaja de 3 puntos.

Esta situación desencadenaría una fuerte reacción del UBJ, que arrasó en el inicio de la segunda parte y elevó notablemente su nivel defensivo, dejando al rival en tan solo 4 puntos y revirtiendo el marcador a un resultado de 37-55.

Este gran período permitió a los de negro administrar la ventaja y reservar fuerzas, haciendo que los de blanco ganaran el parcial por 22-15, pero siendo más que insuficiente para vencer a los jerezanos, que sumaban una nueva victoria a su casillero con un resultado de 59-70. Los mejores valorados fueron Mario Parra (21 de valoración), Pablo “Griffin” Cortés (20 de valoración) y Samuel Rosado (9 de valoración).

El próximo fin de semana el UB Jerez viajará hasta San Roque para disputar el liderato de la clasificación frente al C.D. Centurias.