Victoria del UB Jerez senior en su visita a Chipiona
El equipo jerezano basó su triunfo en una buena segunda parte, en la que elevó el nivel defensivo
El UB Jerez senior venció el pasado fin de semana en su visita a Chipiona por 59-70 en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la liga provincial senior masculina.
El encuentro, disputado en el Pabellón Municipal Manuel Castaño 'Oli', comentaban con dominio jerezano, castigando bajo el aro y llevándose el primer parcial por 13-18. Pero en el segundo período cambiarían las tornas, y serían los locales los que castigarían desde el tiro exterior y la media distancia para vencer en el segundo parcial y marcharse a vestuarios con una ventaja de 3 puntos.
Esta situación desencadenaría una fuerte reacción del UBJ, que arrasó en el inicio de la segunda parte y elevó notablemente su nivel defensivo, dejando al rival en tan solo 4 puntos y revirtiendo el marcador a un resultado de 37-55.
Este gran período permitió a los de negro administrar la ventaja y reservar fuerzas, haciendo que los de blanco ganaran el parcial por 22-15, pero siendo más que insuficiente para vencer a los jerezanos, que sumaban una nueva victoria a su casillero con un resultado de 59-70. Los mejores valorados fueron Mario Parra (21 de valoración), Pablo “Griffin” Cortés (20 de valoración) y Samuel Rosado (9 de valoración).
El próximo fin de semana el UB Jerez viajará hasta San Roque para disputar el liderato de la clasificación frente al C.D. Centurias.
