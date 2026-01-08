Jesús Calleja se ha visto implicado en un aparatoso accidente durante el rally Dakar, concretamente en la segunda jornada de la etapa maratón, cuando su vehículo dio la vuelta sobre sí mismo tras afrontar una duna a una velocidad excesiva. A pesar de lo espectacular del incidente, la organización ha confirmado que tanto el piloto como su copiloto, Edu Blanco, se encuentran en buen estado.

La asistencia llegó con rapidez al lugar del siniestro para comprobar la situación de ambos ocupantes. Poco después, Calleja y Blanco fueron trasladados para someterse a un reconocimiento médico preventivo, con el objetivo de descartar cualquier lesión y confirmar que su estado de salud era óptimo.

El accidente se produjo en el kilómetro 271 de la especial, en un tramo en el que Calleja circulaba a gran velocidad. El polvo en suspensión en esa zona pudo dificultar la visibilidad y contribuir al percance, que acabó con el coche dando una vuelta de campana antes de detenerse, afortunadamente, sobre sus cuatro ruedas.