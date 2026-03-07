La Real Escuela de Jerez, centro neurálgico de la mejor Doma Clásica del mundo
La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, acoge desde este viernes en sus instalaciones la celebración de los Concursos Internacionales de Doma Clásica (CDI3*), contando con la presencia de un total de 119 binomios de nacionalidades distintas, tales como tailandesa, indonesia, taiwanesa, hongkonesa, portuguesa, finlandesa, brasileña, australiana, italiana, india, israelí, neerlandesa, británica, uruguaya, alemana y española.