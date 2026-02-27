El Xerez Toyota Nimauto, a consolidar la segunda plaza

El Xerez Toyota Nimauto recibe este sábado 28 de febrero a partir de las 19.15 en el Polideportivo Ruiz-Mateos al Heredia 21 Málaga CR con la intención de dar un nuevo paso a la consolidación del segundo puesto. Con el líder a 17 puntos, aunque con un partido menos, los de Isco Torres quieren hacer bueno el punto cosechado el pasado fin de semana ante el Virgili, un equipo al que curiosamente antecede en la clasificación y con el que mantiene una ventaja de 4 puntos.

El técnico isleño no quiere confianzas ante el filial del Málaga Ciudad Redonda, "un equipo al que conocemos bien porque en la primera vuelta salimos derrotados de su pista. Sabemos que es un equipo que cuenta con jugadores jóvenes, con mucha valía y que muchos de ellos han debutado en superior categoría, por lo que será un rival muy peligroso, sobre todo cuando está al completo. Quizás esa sea la causa de su irregularidad, no haber podido contar con todos sus jugadores en muchas jornadas".

Isco Torres destaca del rival que se trata "de un equipo joven y muy vertical y como cualquier filial, comete sus errores y tiene despistes, aunque en general conoce bien las facetas del juego y es muy peligroso y que si no entramos con la máxima concentración, nos sorprenderán seguro".

El preparador azulino pide a su equipo "la misma concentración e intensidad que tuvimos el pasado sábado en Cádiz, y con eso tenemos que salir a la cancha, sabiendo además que jugamos en casa y ante nuestra gente".

Para el encuentro, el Xerez Toyota Nimauto volverá a tener las bajas de Juaki y Jose Grimaldi, que se están recuperando de sus lesiones, y del meta Jacobo, "que se ha marchado cedido esta semana al Alcalá para poder disputar más minutos".