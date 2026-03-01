El Xerez Toyota Nimauto pierde dos nuevos puntos en casa

El Xerez Toyota Nimauto dejó escapar dos puntos ante el Heredia 21 Málaga CR en un partido que a falta de nueve minutos ganaba por un claro 4-1. Los de Isco, tras la victoria del Virgili en Melilla, ven cómo el cuadro gaditano se le sitúa a dos puntos en la clasificación.

Y es que nadie esperaba un desenlace así, al menos tal y como comenzó el encuentro, con un cuadro local dominador y que puso pronto ventaja de por medio. Jorge, a los tres minutos, adelantó al equipo de Isco de un fuerte zapatazo que sorprendió al meta Alejandro. Mejor se puso la cosa a cuatro del final, cuando un robo de balón de Álex Constantino en la salida del cuadro malagueño propició el 2-0, obra de Buendía tras aprovechar la asistencia de su compañero.

Con ese marcador se llegó al descenso en lo que parecía un duelo plácido. La situación mejoró incluso a los cuatro de la segunda mitad, cuando de nuevo Buendía robó un balón en su cancha y puso la directa hacia la meta de Alejandro. El sevillano hizo la pared con Joselito y remachó a la red estableciendo el 3-0.

A falta de diez minutos, el conjunto malagueño recortó distancias en otro robo que Juanlu mandó a la red tras pase al segundo palo de Segovia. Sin embargo, el Xerez Nimauto no quiso dar esperanzas al rival y en apenas un minuto después y jugando con cinco, David Iniesta estableció el 4-1 tras una buena acción colectiva.

Todo parecía decidido pero a siete del final, Villalobos aprovechaba un mal despeje del meta xerecista Aguayo dentro del área para poner el 4-2 en el tanteador. Los nervios llegaron a cuatro para el final, con el tanto de Miguel Ángel Palomeque, un gol con fortuna pues su disparo se estrelló en el palo, rebotó en el meta azulino y se introdujo en la portería. Con 4-3 en el marcador, el Xerez Toyota no fue capaz de cerrar el partido y los chicos del Heredia 21 Málaga CR pusieron cerco a la meta local. Así a uno para el final, Rodrigo se sacó de la manga un disparo excelente que se coló por la escuadra, dejando el marcador en el definitivo 4-4.