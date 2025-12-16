32 vinos españoles para brindis especiales

Carroa de Bodegas Protos, una de las novedades más destacadas del año entre los tintos españoles.

Siempre es buen momento para disfrutar de un buen vino, mejor en compañía, y con la obligada moderación en su consumo, pero los motivos se hacen especiales en las fechas que se avecinan. Aquí unos exponentes interesantes de los variopintos y no siempre valorados viñedos españoles, siempre bajo la máxima de que el mejor vino es el que a uno le gusta. Y punto.

La cultura gastronómica andaluza no se entiende sin la singularidad de los vinos generosos, con una tipicidad única y una versatilidad asombrosa, impulsada también por los grandes referentes de los fogones a nivel internacional. Y qué mejor que abrir una comida especial con una fresca manzanilla o un fragante amontillado.

Las tendencias apuntan a los vinos blancos, entre ellos los emergentes tranquilos gaditanos, y también dan su sitio a esos rosados de corte seco y mineral, tan gastronómicos.

El mapa de los tintos cada vez se abre más a nuevas vinificaciones, nuevas variedades autóctonas o importadas y un imparable ascenso de las bodegas andaluzas, donde jóvenes viticultores, enólogos y bodegueros despuntan con sus ideas frescas y despojadas de complejos.

Para acabar, o para empezar, o para continuar, los espumosos, cuyo espíritu camaleónico está haciendo que se descorchen a cualquier hora del día o en cualquier momento del almuerzo o la cena.

Nunca sobra recordarlo: la moderación es amiga del disfrute.

Los precios son orientativos.

Manzanilla Gabriela Oro

Bodega Barrero, Sanlúcar. Palomino fino. 15º. 20 euros. Una manzanilla rabiosamente sanluqueña que gana adeptos por donde quiera que va. Sápida, elegante y profunda por sus diez años de vejez media, ideal para ir activando las papilas gustativas en el aperitivo.

Fino Dos Palmas

González Byass, Jerez. Palomino fino. 17,7º. 33 euros. El hermano mediano se ha abierto paso con sus nítidas notas de velo de flor y almendras tostadas después de ocho años educándose en dos botas seleccionadas de la solera. Con la longitud de un fino viejo de manual. Con embutidos, perfecto.

La Bota 135 de Fino de Equipo Navazos

Palomino fino. 15º. 28 euros. Eduardo Ojeda y Jesús Barquín embotellan en esta ocasión un fino de unos ocho años de vejez criado en botas seleccionadas de la chiclanera bodega Manuel Aragón. Un fino distinto, más mantecoso por las especiales condiciones de esa levadura, y muy sápido. Quesos suaves, un buen jamón de bellota...

Amontillado Gran Barquero Solera 25 años

Bodegas Pérez Barquero, Montilla (Córdoba). Pedro Ximénez. 19º. 28 euros. Contiene todas las cualidades de un gran amontillado con una fantástica relación calidad-precio. Ensambla los diez años de crianza biológica y los quince posteriores de oxidativa y sin adicionar alcohol. Va perfecto con quesos de fuerte personalidad o embutidos especiados.

Oloroso Seco Cuco

Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Palomino fino. 19,5º. 15 euros. La señera bodega sanluqueña es mucho más que sus celebradas manzanillas, y su oloroso es rotundo, envolvente ya desde la nariz. Roble viejo, nueces. Se lleva muy bien con una buena carne roja o de caza y unas suculentas setas.

Valdespino Palo Cortado Viejo CP VOS

Bodega Valdespino (Grupo Estévez, Jerez). Palomino fino. 20º. 45 euros. Tras una primera crianza bajo velo en flor mediante criaderas y soleras, la última criadera se rocía con vinos seleccionados de las primeras escalas de Fino Inocente y Amontillado Tío Diego para seguir con una larga crianza oxidativa de más de 20 años. Para abrochar una de esas comidas que quedan en la memoria.

Lumière 2022

Bodega Muchada-Lèclapart, Sanlúcar de Barrameda. Palomino. 12,5º. 54 euros. Alejandro Muchada y David Léclapart trazan sus líneas ecológicas y sostenibles para intervenir lo menos posible en una parcela privilegiada y que hable la pureza de la palomino y de la albariza más genuina. Un vinazo digno de grandes ocasiones, de acidez refrescante y una elegancia y profundidad extremas. Ostras, marisco de calidad y a vivir.

La Caña Navia 2024

Bodegas La Caña, Grupo Jorge Ordóñez, Pontevedra. Albariño 100%. 27,5 euros. Jorge Ordóñez lo vio claro hace 17 años y apostó por las posibilidades de la uva albariño a nivel internacional. Este ejemplo es una explosión floral y atlántica en nariz que mantiene luego la tensión al paladar por su elegante acidez. Mariscos, pescados a la plancha...

Socaire 2023

Bodegas Primitivo Collantes. Chiclana. Palomino fino. 13º. 20 euros. Uno de los mascarones de proa de los ya consolidados vinos tranquilos gaditanos que también extraen lo mejor de la cal y el sílice de la albariza. Veinticuatro meses sin velo de flor para un vino rabiosamente gastronómico. Tartares, pulpo, salazones...

Las Fincas de José Pariente Fermentado en Barrica

Bodegas José Pariente, La Seca, Valladolid. Verdejo 100%. 13º. 20 euros. Aquí no hablamos de un “verdejito”, sino todo un vino con la complejidad que le dan las viñas de más de 60 años, la fermentación en barricas de roble francés y los once meses de crianza con sus lías, que le dan una especial untuosidad. Muy versátil a la mesa.

Elalba de Emilio Moro 2024

Bodegas Emilio Moro, Pesquera de Duero, Valladolid. Tempranillo 60% albillo 40%. 12,5º. 24 euros. La reputada bodega de Ribera del Duero complementa sus reconocidos tintos con este rosado recién salido al mercado que está llamando la atención por su estructura y su potencial. Muy gastronómico. Un buen pescado al horno, por ejemplo.

Colección Descubrimiento 2022

Bodegas Marqués de Villalúa. Villalba del Alcor, Huelva. Zalema 100%. 12º. 12 euros. El Condado de Huelva hace ya vinos dignos de las mejores mesas y un exponente de ello es este monovarietal que enaltece la autóctona uva zalema. fermentado parcialmente en barrica y con una crianza de cinco meses. Aromático, fresco. Con una buena gamba blanca...

Full Flap 2023

Bodegas Vilano, Pedrosa de Duero, Burgos. Albarín 100%. 12º. 9 euros. Hay blancos de precio contenido y mucha personalidad, claro que sí. La uva albarín se cría en la DO León pero da en nariz plantas aromáticas y frutas tropicales en boca. Un perfil distinto que también tiene sus adeptos para un festivo aperitivo.

OM Rosé 2023

Bodegas Oliver Moragues, Mallorca. Gorgollassa 100%. 13º. 45 euros (mágnum, 1,5 litros). Merece la pena el gran formato (preciosa la botella) para disfrutarla con familiares y/o amigos. Muy fresco, sutil y mineral, huye de ese perfil “de gominolas” con el que se suele vincular a muchos rosados clásicos. Un buen arroz o caldereta de mariscos le va perfecto.

Envínate Palo Blanco

Bodegas Envínate, Tenerife. 100% Listán blanco. 11,5º. 34 euros. Los pujantes vinos canarios merecen más atención desde la península. Este monovarietal tiene una enorme tensión con su explosiva acidez, salinidad y frescura, que invita a a tomar más de una copa y puede resultar una opción ideal para iniciar la velada con una gamba blanca de categoría.

Finca Moncloa 2021

Bodegas González Byass, Jerez. Syrah, cabernet sauvignon, petit verdot, tintilla de Rota. 15º. 16 euros. Cada añada va a más este pujante representan de los nuevos tintos andaluces. Frutos rojos, especias y nota balsámica en un singular coupage que le aporta personalidad y profundidad. Quesos curados y carnes al horno.

Dominio de Tares Cepas Viejas 2022

Bodega Dominio de Tares, San Román de Bembibre, León. 100% Mencía. 14º. 16,9 euros. Veinticinco vendimias acaba de cumplir este apreciado mencía, que nació cuando pocos apostaban de verdad por las posibilidades del Bierzo. Diez meses en barrica y otros doce meses en botella para enaltecer la finura que ya contiene esta uva en su ADN. Con un buen atún rojo, por cambiar.

Pago del Zancúo Barrica de Jade

Bodega La Margarita, Constantina, Sevilla. Tempranillo. 14º 30 euros. El vino se cría durante 24 meses en unas barricas de roble tostadas con jade de Yuman, una región baja del Himalaya, lo que le confiere una llamativa sedosidad. Notas de regaliz y pimienta negra en nariz. Otro vino distinto que nace de la torrencial creatividad de Raúl Fernández.

San Román 2022

San Román Bodegas y Viñedos, Villaester, Valladolid. 95% Tinta de Toro, 5% Garnacha. 14,5º. 34 euros. Genuino exponente de la DO Toro en su vertiente más profunda, aromática, elegante y concentrada, con una redonda acidez que anuncia una gran capacidad de guarda. Ideal con un suculento guiso de carne, por ejemplo una cola de toro.

José Gil Viñedos en San Vicente de la Sonsierra 2023

Bodega José Gil Vigneron, San Vicente de la Sonsierra, La Rioja. Tempranillo, garnacha, otras. 13,5º. 27 euros. Dentro de ese perfil de tintos donde la fruta es el eje y la madera apenas se usa para ensamblar y domar el tanino, sí, pero con su complejidad y estructura en nariz y en boca. Fresco, pero complejo y muy redondo. Para chacina de la buena, buena.

Pago El Espino 2023

Bodega Cortijo Los Aguilares, Ronda, Málaga. Petit verdot, syrah, tempranillo. 15º. 23 euros. La fermentación maloláctica en hormigón y barricas termina de suavizar y darle matices a un tinto con una óptima relación calidad-precio. Fresco, frutal, festivo pero nada superficial, cargado de matices y que puede acompañar tanto una carne blanca como un morrillo de atún.

Malabrigo 2022

Bodegas Cepa 21, Castrillo de Duero, Valladolid. 100% Tempranillo. 14,5º. 35 euros. Elegancia y complejidad ribereña a un precio contenido para su calidad. José Moro y su equipo extraen lo mejor de ese majuelo más alto y con suelos más pobres donde la uva da vinos con un gran potencial de guarda. Frutos negros, regaliz y un largo y placentero posgusto. Un buen cordero se lleva fenomenal con él.

Marrurro 2023

Viñas Colonias de Galeón, Cazalla de la Sierra, Sevilla. 100% cabernet franc. 29,5 euros. Esta variedad de raigambre bordelesa y difícil adaptación ha encontrado en la sierra sevillana un ecosistema donde expresarse. Y además capta la jara y el hinojo para dotar al vino de una fuerte personalidad. Trece meses de crianza en barrica nueva de roble francés. Carne de caza.

Contracorriente 2024

Bodega Campo Elíseo, La Seca, Valladolid. 100% Tinta de Toro. 21,80 euros. François Lurton aporta en la DO Toro su formación bordelesa para criar vinos muy apreciables y de distinto perfil, aun con sus cromosomas comunes. Se trata de un vino mucho más fluido de lo que la variedad sugiere, de trago fácil pero nada simple, frutal a su manera: fresas ácidas que invitan a beber más. Carnes rojas, verduras a la parrilla.

Carroa 2021

Bodegas Protos, Peñafiel, Valladolid. 100% Tinto fino. 15º. 47 euros. La gran bodega de la DO Ribera del Duero ha dado un giro de tuerca más en su portfolio con este vino parcelario, fresco pero a la vez complejo, muy profundo y con enorme capacidad de guarda por su equilibradísima acidez. Redondeado en huevos de hormigón tras 16 meses en roble francés. Ideal con chuletón, cordero, quesos muy curados.

Alba y barro 2023

Bodega Raúl Moreno. Palomino, beba, alarije. 12º. 30 euros. El sevillano Raúl Moreno, con su audaz y fecunda vocación experimental, triunfa con este espumoso de método ancestral en el que vinifica en conjunto la variedad típica de la albariza sanluqueña y también otras del arcilloso suelo extremeño (beba y alarije), de ahí su nombre. Salino, punzante, profundo. Ensalada de ahumados.

Recaredo Terrers 2020

Bodegas Recaredo, Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona. 60 xarel·lo, 25% macabeo, 15% parellada. 12º. 28 euros. Este ‘corpinnat’ elaborado bajo las directrices biodinámicas (certificado eco) es un nítido exponente de los espléndidos espumosos del Alt Penedés, con su fondo mineral sobre el que aparecen las flores y la panadería, propia del trabajo de las levaduras durante un envejecimiento de entre 35 y 45 meses. Con un tartar de atún, gambas o vieiras va de perlas.

Colet Navazos Reserva 2021 (Etiqueta verde)

Equipo Navazos. 11 grados. 36 euros. 100% chardonnay más levísimo toque de levaduras de flor (manzanilla pasada). Método tradicional (segunda fermentación en botella). Larga crianza en rima de 42 meses. La manzanilla pasada como licor de expedición le confiere un ramalazo sureño y una gran personalidad a este vino espumoso absolutamente seco y con marcada elegancia y profundidad. Langostinos cocidos al lado y a disfrutar.

Gramona III Lustros Reserva 2017

Bodega Gramona, Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona. 41% xarel·lo, 39% macabeo, 20% parellada. 12º. 38 euros. Otro brut nature de una de las bodegas señeras de Corpinnat. Un referente entre los grandes espumosos españoles por su redondez y explosión de matices tras sus 84 meses de crianza. Burbuja integradísima, complejidad de aromas y una enorme tensión y longitud en la boca. El precio se confirma bajo cuando combate con buenos champanes franceses. Un foie de los buenos, por ejemplo.

Aire Rosé de L’Origan

Uvas Felices, Barcelona. 98% pinot noir, 2% xarel·lo. 12º. 16 euros. Un brut nature de la DO Cava con mucha personalidad, la que le confiere la pinot noir. Burbuja cremosa, elegantes frutos rojos y cierta complejidad bajo una marcada frescura. Un espumoso que por su elegancia y finura parece bastante más caro de lo que es. Muy dúctil a la mesa.

Harveys Bristol Cream Classic

Bodegas Fundador, Jerez. Palomino, pedro ximénez. 17,5º. 10 euros. Un vino por el que no pasa el tiempo, como ocurre al pasear por La Catedral de Fundador. Aúna la frutosidad de la pedro ximénez con la vinosidad del oloroso y el carácter punzante del fino y esa explosión de sensaciones se convierte en un epílogo ideal a la mesa. También perfecto con quesos azules y muy dúctil para los maestros de la mixología.

Alvear PX 1927

Bodega Alvear, Montilla, Córdoba. 100% pedro ximénez. 16º. 13 euros. Desde ese 1927 está viva esa solera en la gran bodega montillana para criar año tras año este vino con una vejez media de cinco años que contiene todas las virtudes de esta rotunda variedad. Café torrefacto a la nariz, caramelo y cacao en la boca junto a una evidente vinosidad. Con una tabla de quesos o buena repostería.