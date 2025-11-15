Andalucía se mira en el espejo de la innovación económica y social

Andalucía avanza en innovación y sostenibilidad, dos cuestiones que marcan el desarrollo de la sociedad y que BBVA y Grupo Joly premian desde hace unos años por el coraje, la creatividad, el emprendimiento y el avance tecnológico que empresas, entidades y profesionales muestran en los ámbitos agroalimentario, turístico y social. La Cooperativa Las Virtudes, Antonio Hoteles Zahara y el doctor Carlos O’Connor han sido galardonados en esta VII Edición de los Premios Innovación Sostenible, el espejo en el que la sociedad debe mirarse, "en el que a todos nos gustaría mirarnos". Juan José Sánchez Infante, director de Pymes de la Territorial Sur de BBVA, destacó en la gala, celebrada en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz, el ejemplo que suponen los distinguidos, que en su éxito entremezclan innovación, esfuerzo, formación y transformación.

El sector agroalimentario, advirtió, se encuentra inmerso en una profunda transformación para responder a las exigencias de digitalización, sostenibilidad y hábitos de consumo que rigen la actualidad. Es una actividad tradicional que ha sabido apostar por la innovación y la responsabilidad ambiental para mantener a España como referente agrícola. "Desde BBVA apoyamos a agricultores, ganaderos y emprendedores rurales en las diferentes etapas de su negocio, desde la constitución y financiación, adaptándonos a sus necesidades reales, hasta proporcionar asesoramiento y soluciones no financieras", explicó el responsable de Pymes. La entidad, añadió, ofrece una propuesta de valor que impulsa la innovación sin perder la cercanía dentro de su estrategia de inversión creciente en tecnología.

Del turismo, Sánchez Infante ofreció datos para demostrar que "continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía". El Servicio de Estudios del BBVA estima que representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía y el 12,3% nacional. Hasta septiembre más de 76 millones de turistas internacionales han visitado España, por lo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) habla de nuevo máximo histórico. A pesar de ello, el negocio afronta retos fundamentales para su supervivencia: la saturación de destinos, el encarecimiento de la vivienda, la falta de mano de obra, el cambio climático o las nuevas regulaciones para encontrar el equilibrio entre el crecimiento y la calidad de vida, mencionó. "Para acompañar al sector a la hora de combatir estos desafíos no nos limitamos a ofrecer financiación, sino que buscamos ser un socio estratégico y confiable, combinando conocimiento sectorial, asesoramiento experto y soluciones adaptadas a sus particularidades", detalló. Su futuro "pasa por la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada para mantener a España y Andalucía como referentes mundiales".

Juan José Sánchez Infante, director de Pymes de la Territorial Sur de BBVA. / Julio González

"Queremos estar al lado de aquellos que, con su trabajo, compromiso e investigaciones, transforman la vida de las personas con soluciones reales", comentó al analizar el ámbito social reconocido, en esta ocasión vinculado a la salud, en el que se valora la innovación aplicada a mejorar la vida de los ciudadanos. "BBVA tiene la capacidad y la responsabilidad de impulsar el crecimiento y contribuir a la creación social de los territorios", defendió.

En esta VII edición de los Premios Innovación Sostenible se ha elegido a la Cooperativa Las Virtudes, de Conil; Antonio Hoteles Zahara y al doctor Carlos O’Connor que son "tres grandes merecedores", dejó claro el representante de BBVA, tres ejemplos "de lo que queremos ensalzar", por los retos que afrontan, por ser emblemáticos en sus correspondientes campos, por responder a las necesidades de las personas. Los tres galardonados recogieron emocionados sus premios, apreciaron a los organizadores el honor de la distinción y agradecieron a autoridades e invitados su asistencia.

A la cita acudieron, entre otros, Francisco Javier Jerez Basurco, director de la Territorial Sur de BBVA, que hizo entrega del premio a la Innovación Social; José Joly Martínez de Salazar, presidente del Grupo Joly, encargado de entregar el premio al Sector Agroalimentario; Bruno García, alcalde de Cádiz, que dio el premio al Turismo Sostenible; Miguel Molina, alcalde de Barbate; José Antonio Santos, alcalde de Tarifa; José Antonio Hidalgo, director de Diario de Cádiz, que dio la bienvenida al acto; Manuel Fernández Armenteros, director de Zona de BBVA en Cádiz y Ceuta, y Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla y coordinador de la redacción de El Conciso, que condujo la ceremonia.

Bartolomé Ramírez (i.), alza el premio Innovación Sostenible, entregado por José Joly Martínez de Salazar. / Julio González

Agroalimentario

La Cooperativa Las Virtudes ha sido reconocida por su modelo agroalimentario sostenible, que conjuga la tradición con la calidad de sus productos y la innovación tecnológica. Medidas de eficiencia energética o aprovechamiento de residuos agrícolas son iniciativas que marcan la actividad de sus agricultores. "Hasta las tagarninas hemos domesticado", resaltaba en un vídeo el presidente, Bartolomé Ramírez, sobre la labor de la entidad: desde el semillero, a la central de manipulación, donde trabajan 144 personas; la tienda de venta directa al consumidor y el almacén para fruteros y mayoristas. En esta apuesta por la conservación de las huertas, como señaló Ramírez tras recibir el premio, destaca el campo de ensayos –para probar variedades, uso del agua– con el que se dio respuesta a una necesidad de sus socios, unos 500 agricultores, 258 huertas.

"Hace más de 100 años los hortelanos ya veníamos a Cádiz. Siempre habéis tratado con cariño a estos embajadores de Conil, a quienes pusieron sus puestos aquí. Cádiz y Andalucía son nuestros principales clientes", recordó. El presidente de la cooperativa resaltó el esfuerzo de los agricultores y su gestión profesional, la innovación y el relevo generacional que están consiguiendo. Se despidió con un mensaje sobre el agua, "que es vida, que se traduce en hortaliza", para que se recicle, para que se aproveche y no vaya al mar.

El doctor Carlos O'Connor (i) sostiene el premio Innovación Sostenible, entregado por Francisco Javier Jerez Basurco. / Julio González

Ámbito social

El doctor Carlos O’Connor, médico especialista en Otorrinolaringología, con una trayectoria centrada en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño, ha sido merecedor del premio por el desarrollo de Airway Gym, la primera aplicación médica dedicada al entrenamiento biofuncional de la vía aérea superior, una alternativa terapéutica accesible para pacientes que sufren apnea del sueño. "Hay 14.000 personas en todo el mundo realizando ejercicios con esta aplicación", comentaba en el vídeo el doctor, que matizaba que su iniciativa tecnológica no supone una sustitución de las terapias convencionales, sino un complemento, además de una opción para las personas que no pueden someterse a ningún tipo de tratamiento, por intolerancia o falta de recursos.

"Este premio tiene un significado muy especial porque nace de algo tan simple y tan difícil como querer ayudar a las personas a dormir mejor y respirar por la noche", expresó Carlos O’Connor, que insistió en su convicción de que la innovación en salud no solo se consigue a través de un laboratorio o una gran máquina, "sino también de la reeducación, de la constancia y del esfuerzo". En su intervención, agradeció el apoyo de Quirón Salud por darle el espacio para investigar y por su equipo profesional.

Antonio Mota (i.) sonríe con el premio Innovación Sostenible que le entrega Bruno García. / Julio González

Turismo

Más de 45 años de experiencia atesora Antonio Hoteles Zahara, establecimiento que es "santo y seña" de Zahara de los Atunes, y que bajo el lema Hospitalidad con Conciencia ha sabido crecer y adaptarse a los tiempos desde una apuesta de turismo responsable. En este compromiso destacan medidas de reducción del impacto ambiental de sus hoteles, como la instalación de placas solares, el fomento de la economía local y el impulso de programas de formación en hostelería sostenible. Su propietario, Antonio Mota, recordaba el camino recorrido en estos años de trayectoria, su respecto al medio ambiente y su vínculo con la tierra, que se refleja en la carta de su restaurante, con productos de la zona, "de nuestros pescadores". Compartió el premio con su mujer, sus hijos y el equipo humano de sus negocios. "Para terminar solo un deseo y es que sigamos cuidando al sector turístico porque es el motor de la provincia y de Andalucía", concluyó.

La IA y el hombre universal, según Turci

Miguel Ángel Turci, socio y director general de Hablemosde.com, ofreció en la entrega de los VII Premios Innovación Sostenible Grupo Joly-BBVA una ponencia sobre inteligencia artificial de la que es experto. "La IA va a ser innovación sostenible, pero va a haber un recorrido disruptivo que va a cambiar nuestra forma de ser, de pensar y de trabajar", advirtió. Con esta nueva herramienta hay límites, dejó claro. "No han nacido para conversar, sino para servirnos", expuso. "Ha de ser comprendida, no adorada", continuó. "El hombre tiene que ser capaz de dominar este tsunami que nos llega", añadió. Estamos, a su juicio, en el tiempo del Neo-Renacimiento, con un hombre, universal, capaz de saberlo todo gracias a la IA. Turci ofrece su ponencia completa en este enlace.

Miguel Ángel Turci, en su ponencia sobre Inteligencia Artificial. / Julio González

El alcalde de Cádiz, que cerró el acto, quiso, en contraposición, detenerse en el lado humano. El de la prensa, que necesita "que haya periodistas que cada mañana pregunten a los políticos". De las entidades financieras, para que entiendan a los emprendedores y empresarios y apoyen sus proyectos y negocios. Y de los premiados de la noche, por el cuidado a los clientes de Antonio Hoteles Zahara, por los proyectos de vida que impulsa la Cooperativa Las Virtudes y por la solución para mejorar la vida de muchas personas que ha ideado el doctor Carlos O’Connor.