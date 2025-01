Andalucía teme los aranceles de Trump tras doblar sus exportaciones a EEUU en la era Biden

Sevilla/Andalucía exportó a EEUU bienes por valor de 3.227 millones de euros en 2023 y, previsiblemente, llegará a los 3.400 en 2024 tras terminar noviembre con unas ventas de 2.940 en el acumulado del año. La importancia del país norteamericano ha sido creciente en los últimos años. Entre 2017, año del inicio del primer mandato de Donald Trump, y 2023, las ventas de las empresas andaluzas se han elevado un 49,4%.

Entre 2017 y 2020, es decir, hasta la llegada de Biden al poder subieron solo un 5,3% (de 1.595 a 1.681 millones), algo atribuible más al bajón por el coronavirus en el último ejercicio del periodo que a la política arancelaria de Trump.

Después, a partir de 2021, ya con Biden, Andalucía ha doblado sus ventas (+102%), algo motivado en parte por la inflación general, pero no únicamente. En este periodo, EEUU ha pasado de representar seis de cada ocho euros exportados por la región a 8,37, y eso que hasta jujio de 2021 se mantuvieron los aranceles al aceite de oliva y la aceituna verde del 25% (la aceituna negra es otra historia). Incluso con Trump, pese a las dificultades, este porcentaje aumentó: de 5,2 a 6,03 euros de cada cien.

Eso habla de la creciente relevancia para las firmas exportadoras de un país que es primer destino fuera de la Unión Europea y el quinto en términos absolutos tras Alemania, Francia, Portugal e Italia.

Vuelve el fantasma de los aranceles, pero de momento no hay nada

Ahora vuelve el fantasma de los aranceles, como era previsible, ya que Trump convirtió este tema en una de sus armas electorales principales. Y los primeros ya están aquí: 25% a los productos procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero. El ya presidente había amenazado en meses anteriores con tasas de un 60% a China y del 10% a la Unión Europea, pero , al menos en los que se refiere a la UE, de momento no hay nada. "Nosotros animamos a la cautela. Todavía no hay ninguna línea de trabajo marcada por Trump, solo anuncios muy genéricos", afirma Luis Fernández-Palacios, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). "A fecha de hoy no hay ninguna iniciativa a nivel bilateral ni proceso abierto de imposición de aranceles a los aceites de oliva (uno de los productos en la diana); todo son especulaciones", abunda Rafael Pico, director de Asoliva, la asociación de los exportadores de este producto.

Aceite de oliva y aceituna de mesa son los productos andaluces más expuestos; también lo están hidrocarburos, manufacturas de piedra, material eléctrico y aeronáutica

Sí que hay preocupación, sobre todo en el sector agroalimentario, que se cree que puede ser el principal damnificado. Las ventas a EEUU de alimentos y bebidas de Andalucía ascendieron a 963 millones de euros, casi el 30% del total. De ellas 542 millones correspondieron al aceite de oliva. El 50% de las ventas españolas (que es como decir andaluzas) de este producto fuera de la UE van a este país. Desde 2017, las exportaciones de aceite de oliva a EEUU han crecido un 67,5%.

"Si finalmente se imponen aranceles hay tres posibilidades: si se imponen a cualquier origen, no se crearía una distorsión mercado internacional, solo en el americano, que tendría que comprar un 25% más caro; si solo se imponen a la UE habría países favorecidos y desfavorecidos, y los beneficiados serían Tunez, Siria, Australia, China o Argentina. La tercera opción es que se perjudique a un solo país, en este caso España. Ese sería el peor escenario", dice Pico.

La espada de Damocles de las sanciones por las ayudas a Airbus

Además, hay una espada de Damocles que pende sobre 113 productos de Francia, Alemania, Reino Unido y España, entre ellos el aceite de oliva y la aceituna verde, los más importantes para Andalucía. Trump ya impuso aranceles del 25% en 2019 por las ayudas ilegales a Airbus (tras un dictamen de la Organización Mundial de Comercio) a estos dos productos.

En el caso del aceite de oliva, el 80% del aceite de origen España dejó de exportarse, lo que obligó a las empresas españolas a disparar sus importaciones de otros países para a su vez exportar a EEUU. En 2021, la UE y la administración Biden acordaron la suspensión por cinco años de estos aranceles hasta resolver el conflicto (la OMC también falló contra EEUU por sus subvenciones a Boeing). De momento, dice Pico, "no se ha avanzado ni un milímetro en la negociación" y queda año y medio (hasta julio de 2026) para que expire este acuerdo. La negociación se presenta muy complicada, y más en un contexto en el que Boeing está en muchas dificultades mientras que Airbus se comporta mejor.

Por lo que respecta a la aceituna, se vendieron en EEUU desde Andalucía por un valor de 123 millones de euros en 2023. Las ventas se han reducido un 25% desde 2017, cuando ascendieron a 163 millones de euros. A partir de 2021 se observa un cierto repunte (desde un suelo de 101 millones) y es previsible que en 2024 se supere la cifra de 2017, ya que hasta noviembre las ventas eran de 149 millones. Las exportaciones a EEUU de este producto están marcadas por el largo conflicto, iniciado durante la Administración Trump en 2018, de la aceituna negra, que soporta aún aranceles del 31,5%. Según Asemesa, la patronal del sector, España ha perdido el 80% de este mercado y la merma de facturación asciende ya a más de 280 millones de euros.

Hidrocarburos, manufacturas de piedra, aparatos y material eléctrico, aeronaves y sus partes, otros productos estrella

Aceite de oliva y aceituna no son los únicos productos en riesgo, aunque sí los que más posibilidades tienen de que se les apliquen tasas. En 2023 Andalucía exportó combustibles a EEUU por valor de 1.202 millones, pero en este producto es muy deficitaria. Importó ese año por valor de 2.880 millones, y no parece probable que Trump imponga aranceles a este producto para luego tener que soportar represalias de la UE. Y más cuando ha exigido a Europa comprar en masa petróleo y gas norteamericano para no cumplir sus amenazas.

También tienen mucha importancia las manufacturas de piedra (327 millones), aparatos y material eléctrico (142) y aeronaves y sus partes (132). Recientemente, el vicepresidente ejecutivo de Cosentino, Álvaro de la Haza, confió en que las intenciones de Trump fueran “matizadas” y se refirió a la fábrica de la compañía en EEUU como modo de protegerse ante estas medidas. Un arancel a la aeronáutica -ya estuvo vigente uno del 10% entre 2019 y 2021 por el conflicto mencionado- podría suponer, por otro lado, un perjuicio para Boeing, con proveedores también en Andalucía.

Tanto Pico como Fernández-Palacios piden intensificar la diplomacia para evitar que Trump imponga los aranceles. “Necesitamos que sea más proactiva que en la anterior etapa –señala el director general de la CEA-- en 2019 salió el champán de la lista de productos sancionados y eso tuvo que ver con una acción directa de Francia en defensa de sus intereses: eso es lo que se requiere”. En este sentido, considera un error la mención de Sánchez a la “tecnocasta” (en referencia al apoyo de Elon Musk y otros magnates a Trump) justo cuando el presidente norteamericano tomaba posesión, “algo que no augura nada bueno de cara al futuro”.

Algunos, de hecho, ven en la mención de Trump a España como un país BRIC una llamada de atención y una respuesta a estas palabras de Sánchez. Fernando Faces, economista y profesor en San Telmo Business School, augura que a Trump no le saldrá bien su política arancelaria, ya que aumentará la inflación y se elevarán los tipos de interés, justo lo contrario de lo que necesitan “los que le han votado por no llegar a final de mes”. Cree que en Europa Trump jugará a “tratar a cada uno de manera diferente” para dividir, y eso ya se ve con la relación preferente con Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Por eso cree que la postura inteligente de España sería “ir de la mano de Italia”. En cualquier caso, también piensa que Trump no llevará a cabo ni la mitad de lo que dice y que lo que busca es “una postura fuerte de cara a una negociación” con la UE.