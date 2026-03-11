El conflicto encarece los vuelos entre Asia y Europa hasta los 1.700 euros

Las aerolíneas asiáticas y del Pacífico están experimentando cambios operativos sin precedentes debido al conflicto bélico en Oriente Próximo y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico. Esta situación ha provocado que las principales compañías de la región se vean obligadas a modificar sus rutas habituales, reducir la frecuencia de sus servicios o incrementar significativamente los precios de los billetes para compensar los sobrecostes operativos.

Las conexiones entre Asia y Europa han experimentado incrementos de precio que en algunos casos superan el 300%. Vuelos que habitualmente costaban entre 300 y 600 dólares (entre 260 y 520 euros) ahora se sitúan por encima de los 1.000 dólares (860 euros), llegando incluso a superar los 2.000 dólares (1.720 euros) en determinadas rutas. Según los datos registrados en la plataforma Google Flights, trayectos populares como Hanói-París, Singapur-Londres o Tokio-Madrid reflejan esta drástica escalada de tarifas.

El encarecimiento responde principalmente a dos factores interrelacionados: la congestión del espacio aéreo en las nuevas rutas comerciales establecidas y la práctica paralización del tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo, fundamental para el comercio energético mundial, ha visto dispararse los precios del petróleo, afectando especialmente a la región asiática, la más dependiente de las importaciones energéticas procedentes de esta vía estratégica.

Modificación de corredores aéreos tradicionales

David Mumford, experto en operaciones aéreas internacionales de la organización Ops Group, explicó a la agencia Efe que "el corredor habitual Europa-Asia, que atraviesa Irán, Iraq y el Golfo, ha desaparecido y las aerolíneas se ven obligadas a evitarlo, ya sea hacia el norte vía el Cáucaso/Afganistán, o hacia el sur vía Egipto/Arabia Saudí/Omán". Esta reconfiguración implica tiempos de vuelo notablemente más largos, un mayor consumo de combustible y una presión adicional sobre los corredores aéreos alternativos disponibles.

Ante esta circunstancia, diversas aerolíneas chinas han implementado políticas de flexibilización para permitir modificaciones o cancelaciones sin penalización en determinadas rutas con destinos en Oriente Medio. Compañías como Air China han optado por rediseñar completamente sus itinerarios, cancelando escalas programadas en Dubái o Doha y estableciendo nuevas rutas que sobrevuelan el espacio aéreo ruso, actualmente vetado para las aerolíneas occidentales debido a las sanciones impuestas tras el inicio del conflicto en Ucrania, según registró la plataforma de rastreo de vuelos Flightradar.

Turquía, principal beneficiaria

Otras compañías aéreas importantes, como Singapore Airlines o Cathay Pacific, que inicialmente anunciaron el cese temporal de sus operaciones en la región, han establecido rutas más septentrionales que sobrevuelan Asia Central atravesando países como Uzbekistán, Kazajistán o Turkmenistán, además del sur de los Urales, Azerbaiyán, Armenia y Turquía en su camino hacia Europa o América.

En este contexto geopolítico y operativo, Andrew Charlton, director general de Aviation Advocacy, una consultora especializada en transporte aéreo, señaló a Efe que "Turkish Airlines como Estambul serán las grandes beneficiadas". Charlton destacó el potencial estratégico de Ankara "dada su ubicación, su nuevo y enorme aeropuerto central, su población nacional y el hecho de que pueden operar el lado izquierdo de su red de rutas".

La organización europea para la seguridad de la navegación aérea, Eurocontrol, ha confirmado esta tendencia al informar que entre los cinco principales aeropuertos con el mayor incremento porcentual de vuelos este mes en comparación con el año anterior figuran dos instalaciones turcas: el aeropuerto de Kayseri Mil y el de Bodrum, consolidando así la posición privilegiada de Turquía en el nuevo mapa de la aviación comercial internacional.

Impacto operativo en aerolíneas de larga distancia

La situación ha obligado incluso a modificar operaciones consideradas emblemáticas de la aviación comercial. La aerolínea de bandera australiana Qantas ha anunciado cambios en su conocido vuelo directo entre Perth, en el oeste de Australia, y Londres. La compañía incorporará una parada técnica en Singapur, ya que la necesidad de evitar la zona de conflicto impide que el avión cargue suficiente combustible como para completar el trayecto de forma directa sin escalas.

El espacio aéreo de la mayoría de países de Oriente Próximo permanece cerrado desde el 28 de febrero, fecha en la que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra objetivos en Irán. Las posteriores represalias de Teherán contra instalaciones en toda la región han mantenido el cierre preventivo de estos corredores aéreos, tradicionalmente vitales para las conexiones intercontinentales.

Testimonios de pasajeros afectados por las cancelaciones

Los viajeros europeos se encuentran entre los más afectados por el cierre de las rutas habituales en Oriente Próximo. Una pasajera española identificada como Calali, que tenía programado un viaje Bangkok-Madrid con escala en Doha para el 4 de marzo, aseguró a la agencia Efe que, tras días solicitando una respuesta por parte de la compañía aérea, finalmente "la aerolínea ha gestionado un vuelo para mañana directo a España" este miércoles.

Casos similares se han multiplicado en las últimas semanas, con miles de pasajeros que han visto alterados sus planes de viaje, enfrentándose a cancelaciones de última hora, retrasos prolongados o costes adicionales inesperados para completar sus desplazamientos mediante rutas alternativas.

Escalada sin precedentes en el precio del combustible de aviación

El 9 de marzo representó un lunes especialmente complicado para la industria de la aviación, tras la drástica subida del precio del petróleo por encima de los 115 dólares por barril. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó sobre un incremento del 22% en el precio del combustible durante la última semana específicamente para la región de Asia y el Pacífico.

Este martes, la aerolínea de bandera neozelandesa Air New Zealand tomó la excepcional decisión de suspender sus previsiones financieras para el año fiscal 2026 "debido a la volatilidad sin precedentes en los mercados mundiales de combustible para aviones", según comunicó oficialmente a través de la bolsa de valores de Nueva Zelanda (NZX). Esta medida refleja la incertidumbre que atraviesa el sector ante la imposibilidad de realizar proyecciones fiables en el actual contexto de inestabilidad.

El combustible de aviación Jet A1, estándar en la industria aeronáutica comercial, ha triplicado su precio en cuestión de semanas. Ante esta situación, el Gobierno vietnamita ha informado de que las aerolíneas nacionales han incrementado sus tarifas hasta un 70%, según datos publicados por el portal oficial del Ministerio de Cultura de Vietnam, convirtiéndose así en uno de los mercados con mayores ajustes tarifarios de toda la región asiática.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es crucial para la aviación?

El estrecho de Ormuz constituye uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, ubicado entre Irán y la península arábiga. Por este estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y casi el 30% del gas natural licuado. Su importancia para la aviación radica en que la mayor parte del combustible para aviones destinado a Asia proviene de los países del Golfo Pérsico, cuyas exportaciones deben atravesar obligatoriamente este paso.

La paralización o reducción significativa del tráfico de crudo a través del estrecho provoca un efecto dominó inmediato en los precios del combustible de aviación en toda la región asiática. Además, el espacio aéreo circundante al estrecho y al Golfo Pérsico en general constituye una ruta natural y más eficiente para vuelos intercontinentales entre Europa y Asia, permitiendo ahorrar tiempo de vuelo y combustible en comparación con rutas alternativas más septentrionales o meridionales.

¿Cuánto tiempo podrían mantenerse cerradas estas rutas aéreas?

La duración del cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo depende directamente de la evolución del conflicto bélico en la región. Los expertos en aviación consultados coinciden en que, mientras persistan las hostilidades activas y el riesgo de ataques contra aeronaves civiles, las autoridades de aviación internacional mantendrán las restricciones vigentes. Históricamente, cierres similares relacionados con conflictos armados han durado desde semanas hasta varios meses.

Las organizaciones internacionales de aviación civil, junto con los Gobiernos de los países afectados, evalúan constantemente la situación de seguridad. Sin embargo, la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, lo que implica mantener un criterio extremadamente prudente antes de autorizar la reapertura de corredores aéreos en zonas de conflicto activo.

¿Cómo afecta esta situación a los precios de los billetes en otras regiones?

Aunque el impacto más directo se registra en las rutas Asia-Europa, el efecto del incremento del precio del combustible se traslada progresivamente a todas las regiones del mundo. Las aerolíneas operan con márgenes de beneficio relativamente estrechos, y el combustible representa entre el 25 y el 35% de sus costes operativos totales. Un incremento del 22% en el precio del combustible, como el registrado recientemente en Asia-Pacífico, obliga a las compañías a ajustar tarifas en todas sus rutas para mantener la viabilidad económica.

Además, la reubicación de aeronaves desde rutas de Oriente Próximo hacia otros destinos provoca desequilibrios en la oferta y demanda de plazas en diferentes mercados. Algunas rutas experimentan un exceso de capacidad mientras que otras sufren escasez, lo que genera variaciones de precio adicionales. Los expertos del sector anticipan que, si la situación se prolonga más allá de dos meses, los efectos en los precios se extenderán de forma más generalizada a rutas transatlánticas y hacia América Latina.