El desayuno de redacción 'PARTE de digitalización del ciclo del agua', en imágenes

Cada gota cuenta y la gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos del presente. Córdoba encara una transformación sin precedentes: la digitalización integral de su ciclo hídrico, proyecto para el que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) movilizará más de 25 millones de euros en la provincia. El desayuno de redacción PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, organizado por El Día de Córdoba y patrocinado por Magtel, ha reunido este lunes en el hotel Hospes Palacio del Bailío Córdoba a responsables de empresas públicas, administraciones y expertos universitarios para analizar el impacto real de los proyectos puestos en marcha y de los retos futuros que afronta el sector del agua. Las intervenciones han coincidido en un mensaje común: la digitalización ya es imprescindible para garantizar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de un recurso cada vez más limitado.

La digitalización del ciclo del agua: una revolución que marcará el futuro de la gestión hídrica