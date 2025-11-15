Economía circular, una labor de todos

Foto de familia de los asistentes a las jornadas celebradas el pasado martes en las instalaciones de Verinsur.

Por segundo año consecutivo, Verinsur y Grupo Joly han puesto en marcha unas jornadas sobre economía circular, una iniciativa dirigida a profesionales y empresas del sector y que en este 2025 se han celebrado bajo el título ‘La aportación de Verinsur en la economía circular’.

La sede de la empresa jerezana acogió el pasado martes este encuentro en el que se abordaron temas de flagrante actualidad en el sector, tales como la necesidad imperiosa de una colaboración público-privada y entre profesionales, o la obligación de dar sentido común a la normativa.

Fue Úrsula Martínez, directora de Verinsur, quien se encargó de dar la bienvenida a los asistentes, antes de dar paso al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido.

Óscar Curtido, durante su intervención. / Manuel Aranda

Curtido ensalzó en su intervención “el papel de Verinsur”, principalmente “por su apuesta por la innovación y la mejora continuada”, y la defendió como “un ejemplo” a la hora “de ver la sostenibilidad como una oportunidad. Demuestran que la tecnología y la gestión eficiente pueden ir de la mano”.

El delegado territorial insistió en que “la economía circular se construye desde el diálogo y la cooperación, debemos hablar todos el mismo lenguaje”, e hizo hincapié en que “el compromiso por el cambio climático empieza en cada casa”.

Finalmente, recordó que en los últimos años “la Junta ha invertido 217 millones euros en la mejora de la gestión residuos”, añadiendo que en 2025 “se han destinado 10 millones de euros en vehículos para la recogida de bioresiduos” y “4 millones” en la puesta en funcionamiento del “plan planeta”, conformado por una “red de estaciones de transferencia de bioresiduos”. Asimismo, incidió en que “desde 2019 se han creado 29 puntos limpios en toda Andalucía, símbolo del compromiso colectivo”.

“La economía circular no es una moda, es un cambio de paradigma real. Solo avanzaremos si lo hacemos juntos, empresas y administraciones”, concluyó.

Seguidamente, Inmaculada López, directora de calidad y medio ambiente de Verinsur, y Sergio Gil, director de admisión de Verinsur y responsable de la Cátedra UCA, desglosaron la evolución de la empresa en estos últimos años.

“A través de la experiencia de años, hemos ido diseñando nuevas instalaciones y nuevos protocolos de trabajo”, apuntó Inmaculada López, operaciones “que han ido encaminadas e mejorar la eficiencia”.

Sergio Gil, en el momento de su intervención. / Manuel Aranda

Entre esos procesos de valorización han destacado la recuperación “de la fracción aquosa contenida en los residuos líquidos”, “la fracción valorizable energéticamente en los residuos con alta concentración de hidrocarburos” y valorizar los residuos de envases plásticos y metálicos de origen industrial.

La primera consiste extraer el agua de los residuos y utilizarla para diferentes usos industriales, evitando así tener que hacer uso del agua natural. La segunda, por su parte, “permite extraer energía térmica”, mientras que la tercera permite “extraer materia prima secundaria para utilizarla en otros procesos de fabricación.

Además, se han llevado a cabo diversas obras de mejora como “el reforzamiento de cunetas hormigonadas para la evacuación de aguas fluviales, sobre todo ahora que estamos teniendo a menudo lluvias torrenciales”, o mejoras “en la seguridad”, reduciendo el riesgo de “incendios o plagas”, y en el “tránsito por caminos”.

Por último, Inmaculada López dejó claro que “si bien es cierto que la tendencia debe ser la disminución de residuos que van a vertederos, el contexto actual, tanto a nivel nacional como autonómico, nos arroja una realidad alejada del vertido cero al que se quiere llegar. Entendemos que los vertederos son inevitables, pero deben ser instalaciones seguras, y en la medida de lo posible, que nos permitan recuperar materias”.

De hecho, en sus instalaciones, tal y como explicó a continuación Sergio Gil, se han realizado diversas mejoras desde 2013 a la actualidad “para ser más sostenibles”. Para ello, se han llevado a cabo una serie de interconexión de procesos que han reducido el consumo de agua, y han permitido utilizar el biogas “para la producción de electricidad y calor”.

Precisamente, para comprobar in situ todo este proceso desarrollado por la empresa, los asistentes tuvieron la posibilidad de realizar una visita guiada por las instalaciones.

Un momento de la mesa redonda ‘Retos de la economía circular en Andalucía’. / Manuel Aranda

Las jornadas continuaron con una mesa redonda en la que tomaron parte Rubén Barreno, presidente de Agresur, Pedro Toro, presidente de Agreca, Luis Palomino, secretario general de Asegre, y Gonzalo Ganaza, responsable de la comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

‘Retos de la economía circular en Andalucía’ sirvió para contextualizar la situación real del sector y para conocer, de primera mano, su realidad. En este aspecto, Rubén Barreno ofreció datos concretos, señalando que “a día de hoy el 39% de residuos van a vertedero, una cifra positiva, pero no real, porque eso es sólo el uso doméstico. Si añadimos el industrial, el comercial o las obras se alcanza el 70%”.

El presidente de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur explicó gráficamente su día a día. “Europa nos pide un Ferrari, pero nosotros vamos en un utilitario”.

Barreno solicitó “más formación y educación”, y reivindicó la importancia de los vertederos. “Se les ha demonizado, y si no los hubiese, tendríamos un problema mucho mayor”.

Otro de los temas planteados fue el de la excesiva burocracia y en la lentitud de esta. “La administración se afana en legislar, este país vive en éxtasis y legislativo. No hay voluntad, no se ponen los medios y eso impide que haya fluidez, hay que agilizar trámites”, apuntó Pedro Toro, que reconoció que en España existe también “un populismo medioambiental, que dificulta el trabajo”.

“Pedimos que nos escuchen”, comentó Luis Palomino, quien solicitó también “un mayor diálogo por parte de las administraciones” y un mayor protagonismo al sector. “Cualquier pequeñas asociación tiene más voz que este sector, que genera trabajo y gestiona millones de toneladas de residuos que han generado otros”.

En esta misma línea se pronunció Gonzalo Ganaza quien pidió además extremar “las sanciones a los que lo hacen mal”, y reconoció que “es una utopia pensar que en el 30-35 va a haber otro modelo”.

Dicha afirmación la compartió también Pedro Toro, pidiendo la creación “de una oficina específica para el sector, como ocurre enCataluña”, y especialmente, “que el dinero recaudado revierta en él”.

El acto se cerró con las palabras del flamante presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, José Andrés Santos. En su discurso, se autodefinió como “un apasionado del desarrollo empresarial”, valorando de manera positiva “el gran beneficio que aportan a la sociedad empresas como Verinsur”.

Santos recordó además la figura de José Antonio Martínez, fundador de la empresa, “que supo ver que la gestión de residuos no era una actividad secundaria, sino una pieza estratégica para el desarrollo de nuestra industria”.

El presidente aseguró que “las empresas gaditanas están preparadas para liderar en sostenibilidad, pero necesitan un entorno que les permita avanzar con seguridad jurídica y con apoyo real”. Precisamente, ese apoyo lo tradujo en la necesidad “de dotar a las delegaciones de más recursos humanos”, lamentando que “en la actualidad haya proyectos parados por la falta de personal en esas delegaciones”.

José Andrés Santos aseguró además que “el modelo actual ha colapsado” e invitó a los asistentes a participar “la convención que celebraremos el 27 de noviembre en Chiclana donde hablaremos única y exclusivamente de infraestructuras, es decir, de la falta de infraestructuras en esta provincia, una carencia que tanto lastra nuestro crecimiento económico”.