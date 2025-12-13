La Fundación ”la Caixa” impulsa una revolución educativa en las aulas andaluzas

La Fundación ‘la Caixa’ lleva décadas actuando como una de las referencias en el impulso social y educativo español.

La Fundación ‘la Caixa’ ha concedido a través de la Convocatoria EduCaixa ayudas de 5.000 euros a 97 centros educativos distribuidos por toda España. El objetivo de estas subvenciones es facilitar el diseño e implementación de proyectos de mejora educativa respaldados por evidencias científicas, poniendo el acento en la equidad y el aprendizaje efectivo en las aulas. Un total de 1.200 docentes se beneficiarán de estas iniciativas, alcanzando a 18.000 alumnos durante el curso 2025.

Las ayudas, que forman parte de una estrategia nacional para modernizar la enseñanza y promover la igualdad de oportunidades educativas, han recaído en centros representativos de varias provincias andaluzas y del resto del Estado. Entre los seleccionados se encuentran el IES Pedro Antonio de Alarcón (Granada), la Escuela Familiar Agraria El Soto (Granada), el CEIP Juan Pasquau (Jaén), el CEIP Blas Infante (Sevilla), el Colegio San Antonio María Claret (Sevilla), el IES Joaquín Romero Murube (Sevilla), el CEIP Narixa (Málaga), el IES Diego Gaitán (Málaga), el IES Cartima (Málaga), el IES Guadalquivir (Córdoba) y el IES La Algaida (Cádiz). La jornada de clausura de la segunda convocatoria se celebró el jueves 4 de diciembre de 2025 en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, en un acto institucional de reconocimiento a los docentes responsables de estos proyectos.

Las aulas transforman su convivencia y aprendizaje con proyectos escolares innovadores

Según María Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación ‘la Caixa’, “la educación es una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades que dividen nuestra sociedad y avanzar hacia una mayor equidad. En la Fundación ‘la Caixa’ creemos en su capacidad transformadora y, por ello, trabajamos para garantizar una educación de calidad para todos los alumnos poniendo especial atención en quienes proceden de contextos vulnerables. Apostamos por la educación como palanca de cambio social, convencidos de que es clave para construir un futuro más justo e inclusivo”.

Impacto regional y diversidad de proyectos en toda Andalucía

Los proyectos seleccionados en la última edición de la Convocatoria EduCaixa reflejan la variedad de enfoques para abordar desafíos concretos en las aulas españolas.

En Sevilla, los proyectos del CEIP Blas Infante y del IES Joaquín Romero Murube destacan por su incidencia en la calidad de la convivencia escolar y el desarrollo de la inteligencia emocional. El Colegio San Antonio María Claret apuesta por la flexibilidad en la enseñanza de matemáticas, mientras que el IES Joaquín Romero Murube integra juegos en el aprendizaje matemático de primaria y secundaria inicial.

En la provincia de Málaga, el CEIP Narixa en Nerja implementa el proyecto “Aquí y ahora: la vida que queremos”, y el IES Diego Gaitán de Almogía trabaja para erradicar el acoso escolar usando el arte y el deporte como pilares de la inclusión. El IES Cartima de Cártama pone en marcha “Neuroaula”, orientado a vincular el ambiente del aula con el rendimiento en matemáticas.

Los proyectos fortalecen vínculos escolares y mejoran competencias clave del alumnado

En Jaén, el CEIP Juan Pasquau de Úbeda se centra en la alianza escuela-familia a través de “¡Familias a la escuela!”, mientras que en Cádiz el IES La Algaida de Puerto Real promueve “Te quiero verde”, con especial hincapié en la mejora del comportamiento escolar.

Granada suma la iniciativa “Construyendo una comunidad maker inclusiva” desde el IES Pedro Antonio de Alarcón y un proyecto que promueve la colaboración familiar en la Escuela Familiar Agraria El Soto. Por su parte, el IES Guadalquivir de Córdoba trabaja con “Laboramat” en la enseñanza adaptada de matemáticas.

Metodologías basadas en evidencias y recursos internacionales

Entre las temáticas tratadas en los proyectos premiados predominan la alfabetización, la educación socioemocional, el fortalecimiento del clima escolar, la colaboración con familias, la metacognición y la excelencia en la enseñanza de matemáticas. Todas las propuestas supervisadas durante la convocatoria cuentan con un respaldo científico, siguiendo directrices internacionales en el ámbito educativo.

Para favorecer la aplicación de estas acciones, los centros acceden a las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF). Estas se adaptan y contextualizan en español por el equipo de EduCaixa, lo que facilita que el profesorado pueda trasladar de forma efectiva las recomendaciones de la investigación a la realidad de sus aulas cotidianas. Las guías ofrecen sugerencias sobre convivencia, estrategias pedagógicas para dificultades en matemáticas y orientaciones sobre desarrollo emocional.