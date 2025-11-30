Cataluña pide ayuda a la UME mientras analiza ocho jabalíes más muertos en Collserola

La Generalitat ha iniciado ya los trámites para pedir la ayuda de la UME para impedir la propagación del brote de peste porcina africana (PPA) fuera de la sierra de Collserola (Barcelona), donde en las últimas horas se han hallado los cuerpos de 8 jabalíes más, que se suman a los 6 encontrados con anterioridad, han informado este domingo fuentes del Departamento de Agricultura.

El Gobierno central, han explicado estas fuentes, ha puesto a disposición de la Generalitat la sección cinegética de la Unidad Militar de Emergencia (UME), ofrecimiento que se ha aceptado, una colaboración que ahora está tramitando administrativamente el Govern catalán.

Esta semana han aparecido en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el municipio de Cerdanyola del Vallès, seis jabalís muertos por peste porcina, zona en la que en las últimas horas se han encontrado los cuerpos de otros ocho jabalíes, que ahora están siendo analizados para confirmar si estaban infectados por el virus de la PPA o si han fallecido por otras enfermedades.

El Diario Oficial de la Generalitat publicó el sábado la resolución ARP/4435/2025 por la que se declara oficialmente el brote de peste porcina africana y en la que se establecen dos perímetros de vigilancia y control en torno al foco de la enfermedad, zonas de 76 municipios de la provincia de Barcelona en las que se han fijado diversas restricciones.

Como consecuencia de este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, se ha creado un primer perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los dos primeros animales muertos, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes.

También se ha diseñado un segundo perímetro de veinte kilómetros, denominado de vigilancia, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

Para la contención del brote se ha diseñado un dispositivo que lideran los departamentos de Agricultura, Interior y Presidencia de la Generalitat y en el que participan ayuntamientos, consejos comarcales y otros entes públicos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1, ha pedido de nuevo a los ciudadanos que no entren en la sierra. "Redoblaremos si es necesario los esfuerzos, las medidas" para conseguir que el virus no salga de Collserola, ha subrayado.

Ordeig ha destacado la incidencia económica que puede tener este brote de PPA. "Todo el mundo, toda la prensa del mundo, los mundos económicos y los gobiernos están mirando lo que estamos haciendo", ha incidido el conseller, quien ha llamado a la "colaboración ciudadana" para impedir que una suela de zapato o una rueda saque el virus fuera del parque.

"Nos jugamos un porcentaje alto del PIB catalán", ha añadido Ordeig, quien ha pedido: "No hagamos el tonto. Esto puede ser cuestión de unas semanas".

Colaboración ciudadana

El conseller ha reconocido que el sábado muchos ciudadanos se saltaron los controles puestos en Collserola para impedir el acceso al parque, pero ha precisado que el dispositivo habilitado no incluye "una prohibición" de entrada.

"Estamos ante una crisis sanitaria. El Gobierno pide la colaboración de todos. Hay una norma. Y si alguien no lo entiende y necesita una multa, los cuerpos de seguridad decidirán. Por favor.....", ha pedido.

Fuentes del Departamento han explicado que este domingo se ha reforzado el dispositivo de agentes en Collserola para hacer controles cinegéticos de la cabaña de jabalíes, pero que no se ha organizado ninguna batida ni en el plan participan cazadores.

Los trabajos de control cinegético, han incidido, los están haciendo los técnicos de la Dirección General de Bosques del Departamento.

El conseller Ordeig ha añadido en sus declaraciones que su departamento ha pedido, además, la colaboración de expertos cinegéticos y de empresas privadas para tomar todas las medidas que sean precisas para contener el foco. "Es muy, muy importante, la primera semana" del brote para impedir que se propague el virus, ha recordado.

"Estamos muy preocupados. En Madrid están muy preocupados. En la Unión Europea están preocupados. La prioridad número uno es que el virus no entre en ninguna granja de consumo", ha dicho el conseller.

Ordeig ha informado de que hasta el momento se han revisado las 39 granjas existentes en el perímetro de control del brote, donde no se ha detectado el virus, y que ahora se inspeccionarán todas las demás de Cataluña.

El conseller ha afirmado, además, que una vez declarado el brote, "tardaremos tiempo en reabrir los mercados" de la carne de cerdo. "Iremos decidiendo medidas en base a lo que digan los científicos, los expertos", ha adelantado Ordeig.