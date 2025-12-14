La mejora vegetal en fruta dulce y frutos rojos

El ser humano realiza mejora genética desde que nuestros ancestros comenzaron a formar sociedades sedentarias. En ese momento, comenzaron a seleccionar semillas y plantas que cumpliesen con unas características concretas, siendo estos los inicios de la mejora vegetal. La base de este trabajo es mejorar la productividad, resistencia y calidad de las plantas y sus frutos, principalmente.

Frente a un mercado globalizado, exigente en calidad, sabor, durabilidad y sostenibilidad, el sector de fruta de hueso y frutos rojos ha apostado por una fuerte inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales que se adapten a las exigencias del mercado y del consumidor, además de a los nuevos desafíos climáticos. Esta profunda transformación hace que cada día cambie la manera de cultivar, comercializar y consumir frutas como manzanas, peras, melocotones, fresas o arándanos entre otros.

Afrontando nuevos retos

Durante la última década, el sector frutícola se ha tenido que adaptar a múltiples desafíos, el que más se nombra y conoce es el cambio climático, con inviernos más cálidos. Pero existen otros como la aparición de nuevas plagas y enfermedades; la demanda de frutas con más y mejor sabor, un aspecto perfecto y una presión comercial por alargar la vida útil del producto que permita minimizar el desperdicio alimentario y aumentar el tiempo en los expositores de ventas. A esto se suma la necesidad de cultivos más eficientes en el uso de recursos, en línea con una agricultura más sostenible.

En este escenario, la mejora genética y la innovación varietal se valoran como herramientas clave para ofrecer soluciones a todos estos problemas y demandas de toda la cadena de valor. Institutos de investigación, universidades, empresas obtentoras y consorcios públicos-privados trabajan cada día en el desarrollo y la selección de nuevas variedades de semillas y plantas que respondan a las exigencias de consumidores, agricultores y cadenas de distribución. Nuestro país, puntero en la innovación en mejora vegetal cuenta con más de 75 centros de investigación tanto de empresas privadas como de centros públicos, 11 de ellos destinados exclusivamente a frutales.

Innovación en fruta dulce y berries

El segmento de frutales de hueso, melocotones, nectarinas, ciruelas, cerezas y albaricoques, entre otros, ha sido uno de los más activos en la innovación varietal. Registrando a lo largo de los últimos años cientos de variedades vegetales que se encuentran actualmente a disposición del sector.

Las empresas que se dedican al desarrollo de nuevas variedades vegetales siempre buscan el equilibrio para atender las necesidades de los consumidores, como pueden ser fruta dulce, aromática, con buena textura, entre otros, sin olvidar las del resto de la cadena, resistencia a daños postcosecha, plagas y enfermedades, disminución del desperdicio alimentario o alargamiento de los calendarios de recolección.

La mejora genética ofrece variedades productivas, sostenibles y de calidad para consumidores

Por ejemplo, ya existen empresas obtentoras trabajando en el desarrollo de variedades vegetales adaptadas a la nueva realidad climática. Un ejemplo claro es la adaptación de algunas de las nuevas variedades vegetales a los climas cálidos donde las horas frío han bajado notablemente. Estas variedades no se verían tan afectadas por este hecho, lo cual es clave para la correcta brotación y floración de las plantas.

Haciendo un análisis por los principales cultivos, empezamos por la manzana: existen varias variedades pertenecientes a programas españoles y europeos donde se ha conseguido poner en el mercado diferentes variedades vegetales con mejor sabor, textura, conservación y resistencia a enfermedades típicas de estos cultivos.

Si nos referimos a la pera, esta innovación es más lenta, quizá debido en gran medida a la fidelización de los consumidores a las variedades tradicionales. Aun así, en el mercado podemos encontrar variedades que combinan a la perfección sabor, conservación y transporte.

Por otra parte, si hay un grupo frutal donde la innovación varietal ha sido vertiginosa en la última década, es el de las berries o frutos rojos que son debido a sus propiedades, sabor y tamaño la gran revolución de los últimos años. Arándanos, frambuesas, moras y fresas han sido objeto de una intensa investigación para mejorar su productividad, vida útil, sabor y adaptabilidad climática; que han dado como resultado su cultivo en nuestro país.

En arándanos, por ejemplo, el desarrollo de variedades sin requerimiento de frío ha permitido su expansión a zonas cálidas de América Latina, África y el sudeste asiático. Al mismo tiempo, se han introducido variedades con mejor firmeza y dulzura, ideales para la exportación y el consumo fresco. Estas nuevas variedades están revolucionando los calendarios productivos.

Las frambuesas, por su parte, han mejorado en términos de tamaño de fruto, sabor y resistencia a enfermedades. Las nuevas variedades permiten cosechas prolongadas y mayor adaptabilidad a distintos sistemas de cultivo, incluyendo el hidropónico.

La mora, tradicionalmente silvestre o de producción marginal ha ganado terreno con variedades mejoradas que ofrecen mejor tamaño, sabor más dulce y mejor vida útil, facilitando su comercialización internacional.

La fresa es uno de los cultivos en los que más se ha investigado. En el aspecto agronómico se han desarrollado variedades con alta resistencia a enfermedades como el oídio, antracnosis y Fusarium. La mejora también va enfocada a conseguir fresas con mayor contenido en vitamina C, mayor aroma y menor sensibilidad al transporte.

El papel de la genética y la biotecnología

Gran parte de estos avances no serían posibles sin la continua innovación en mejora vegetal, que en los últimos años viene de la mano de las nuevas técnicas de edición genética. De manera fácil y resumida se puede decir que son una serie de herramientas que, permiten editar o corregir el genoma de cualquier célula, de forma precisa, económica y sin introducir genes extraños al genoma editado, de esta manera podremos conferir a la planta mejorada las características buscadas. Esto supone acelerar procesos que se pueden dar de manera espontánea en la naturaleza, consiguiendo así disminuir el coste y el tiempo en desarrollar nuevas variedades.

Por otra parte, los mejoradores están incorporando otras técnicas a sus procesos de mejora, como pueden ser, la selección asistida por marcadores moleculares y la genómica funcional. Ambas técnicas muy útiles en la identificación de genes relacionados con, por ejemplo, resistencia a enfermedades, acumulación de azúcares, coloración o tolerancia al estrés hídrico, facilitando la selección de parentales y el control en los resultados obtenidos, dejando así, menos margen al azar.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

La mejora genética seguirá siendo la pieza clave para el avance agrícola que se basa en alimentar a una población en continuo crecimiento. Además, la mejora se enfoca en satisfacer las necesidades de productores, comercializadores y consumidores. Quizá la clave esté en la resiliencia de estas variedades, además de su capacidad para disminuir el impacto ambiental que pueda generar su cultivo y explotación. Sin dejar de lado la agricultura de precisión, la cual está sufriendo un gran avance en los últimos años y que permitirá al agricultor ajustar aún más el manejo varietal, condiciones específicas del área de cultivo, optimizando así los rendimientos en la producción.

En definitiva, la innovación en variedades de frutales de hueso, pepita y berries no solo responde a una exigencia del mercado, sino que abre una ventana de oportunidades para una fruticultura más rentable, sostenible y centrada en el consumidor.