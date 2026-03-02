Moeve desbloquea mil millones de inversión y pondrá en marcha el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en semanas

Moeve ha tomado una decisión empresarial que desbloquea uno de los mayores proyectos industriales de Andalucía. La compañía energética española –antigua Cepsa– ha aprobado la decisión final de inversión para la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con más de mil millones de euros comprometidos, lo que confirma el arranque del Proyecto Onuba, la planta de hidrógeno renovable que se levantará en el Energy Park La Rábida, en Palos de la Frontera. La compañía maneja una previsión concreta: colocar la primera piedra entre finales de marzo y principios de abril, tras la Semana Santa, siempre que se cierren los últimos hitos administrativos.

La operación permite desplegar uno de los desarrollos de hidrógeno renovable más ambiciosos de Europa, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicase de manera definitiva el acceso a red en los nudos de Colón y Palos, elemento que bloqueaba todo el proceso hasta hace pocas semanas.

Un electrolizador de 300 MW ampliable y más de 300 millones en fondos europeos

La primera fase contempla la instalación en Palos de un electrolizador de 300 MW, acompañado de nueva generación solar y eólica. Moeve plantea incluso una ampliación hasta 400 MW, pero supeditada a obtener capacidad eléctrica adicional. El proyecto cuenta con más de 300 millones de euros en fondos NextGeneration ligados a su condición de PCI europeo.

La hoja de ruta de Moeve prevé alcanzar 2 GW de electrólisis y producir hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable entre Palos y San Roque. La tecnológica sostiene que Andalucía ofrece unas condiciones singulares de viento y sol, que permiten maximizar horas de producción renovable y avanzar hacia un hidrógeno competitivo “muy por debajo de los seis euros por kilo”, según la empresa.

El acceso a red adjudicado por el Gobierno fija 257,3 MW de capacidad para Moeve e 18,7 MW para Atlantic Copper, cifras vinculadas a inversiones de 703 millones de euros y 415,5 millones de euros respectivamente. En el caso de Moeve, esa capacidad permitirá conectar el electrolizador y la nueva generación renovable; en el de Atlantic Copper, abastecerá la planta de reciclaje CirCular, prevista para el segundo trimestre del año.

Nueva estructura accionarial

La estructura accionarial supone otra novedad relevante. Moeve controlará el 51% de esta primera fase, mientras que el 49% restante se repartirá entre Masdar –el brazo de renovables de Abu Dabi– y Enalter, sociedad integrada por Enagás Renovable y Alter Enersun. A través de Enagás Renovable participa Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, y Alter Enersun está controlada por el empresario extremeño Ricardo Leal.

La operación implica el primer gran proyecto de hidrógeno de Masdar en Europa y consolida la presencia de capital español en la transición energética mediante dos de las mayores fortunas del país. Para Moeve, además, supone el impulso definitivo de su estrategia Positive Motion, que pretende convertir sus parques energéticos en polos de combustibles renovables y moléculas verdes.

El Proyecto Onuba tendrá capacidad para producir 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable en su fase inicial. La empresa estima que evitará 250.000 toneladas de CO₂ al año, más que las emisiones de todos los turismos de combustión de Huelva, Cádiz y Jaén. La producción abastecerá tanto a las instalaciones industriales de La Rábida como a terceros en sectores difíciles de electrificar, incluida la aviación a través de combustibles sostenibles eSAF y el transporte marítimo mediante metanol, amoniaco o gas natural sintético.

Más de 8.400 empleos y un calendario que apunta a 2029

El impacto laboral será inmediato. Moeve calcula unos 3.900 empleos directos y más de 4.500 indirectos durante la fase de construcción, más de 8.400 puestos de trabajo vinculados a la ejecución del complejo. El inicio de la producción está previsto para 2029, según recoge Financial Times.

El movimiento se produce en un escenario europeo marcado por retrasos y cancelaciones en decenas de proyectos de hidrógeno por costes elevados, infraestructuras insuficientes y escasa demanda. Aun así, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, sostiene que la lógica energética no ha cambiado: los proyectos capaces de cerrar el triángulo entre energía renovable competitiva, acceso a red y apoyos públicos tendrán recorrido.

La decisión coloca de nuevo a Andalucía –y especialmente a Huelva– en el mapa continental del hidrógeno. El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde implica más de 3.000 millones de euros de inversión en hidrógeno y derivados, a los que se añaden 2.000 millones de euros en nueva potencia renovable. Su despliegue consolidará el papel de Andalucía como hub europeo en combustibles sintéticos y moléculas renovables.