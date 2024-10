Trabajadores de Airbus Puerto Real se movilizan contra el preacuerdo de convenio colectivo

Cádiz/Trabajadores de Airbus Puerto Real han parado su actividad esta mañana para protestar por el preacuerdo firmado por CCOO y ATT para el nuevo convenio colectivo que los sindicatos UGT, SIPA, ÚTIL y CGT consideran que recorta derechos y no contempla una subida salarial acorde al acuerdo estatal de negociación colectivo del que forma parte la empresa como garante.

Miguel Velázquez, secretario general de la sección sindical estatal de UGT-FICA en Airbus, cuestiona las medidas aceptadas por los sindicatos CCOO y ATT, "un sindicato de técnicos de Airbus", porque no han tenido en cuenta tres puntos troncales. "Uno era respetar el acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), que está firmado por los sindicatos y la patronal, de la cual es garante Airbus. No entendemos que lo firmen y, sin embargo, ahora para el convenio solo nos den una subida del 2% en 2025, cuando el AENC recoge un incremento del 3%", apunta.

Otra de las cuestiones en la que no están de acuerdo, detalla, es la obligatoriedad del plan de pensiones que debe aceptar el trabajador si quiere acogerse a la jubilación anticipada. "Si queremos tener en el futuro la prejubilación nos tenemos que apuntar por fuerza a un plan de pensiones que han diseñado ellos, que creemos además que no tiene las mejores condiciones", añade.

A eso se suma un tercer asunto, "que la empresa dijo que sin esto no íbamos a tener convenio", para la retirada a partir de la tercera baja anual del complemento IT, un concepto por el que el trabajador cobra el 100% mientras está de baja. "Cuando estás de baja cobras un porcentaje menor, lo que te paga la Seguridad Social. En Airbus desde el primer convenio colectivo tenemos firmado que cobramos el 100%. Ahora quiere quitarlo por los índices de absentismo alto, que es verdad, pero hay que buscar soluciones alternativas, no lesivas, porque no se puede penalizar que te pongas enfermo", expone el dirigente de UGT. Velázquez reconoce que el absentismo laboral es "una lacra dentro de cualquier compañía", pero insisten en que no se puede dar respuesta a costa "de quitar dinero a los trabajadores".

Concentración de trabajadores de Airbus en Getafe. / D.C.

Con el nuevo convenio colectivo que podría entrar en vigor en breve, la plantilla de la empresa Airbus dejaría de disfrutar de otras ventajas, como las becas para hijos de trabajadores, "que llevan implantadas más de 40 años"; y las ayudas a los estudios de los propios trabajadores. Desde el sindicato UGT cuestionan, además, que se contemple ampliar a 24 meses el salario de ingreso. "Los compañeros que entren nuevos cobrarían no uno, como ahora, sino dos años el salario mínimo, sin variable", señala Miguel Velázquez. Por último, también menciona la reducción de la paga de beneficios para los compañeros prejubilados, que pasarían a cobrar solo el 25%, "algo que me parece deleznable".

El preacuerdo firmado por CCOO y ATT entraría en vigor este jueves 31 de octubre a las doce de la mañana, de ahí que los trabajadores de Airbus Puerto Real se hayan sumado a las movilizaciones que comenzaron los compañeros de Getafe la semana pasada. Hoy se ha producido el paro entre las 11:50 y las 12:00 horas y mañana martes se volverá a repetir con otra concentración a las puertas de la planta del polígono del Trocadero. La protesta se extenderá entre las 8:00 y las 12:00 horas, que es cuando se haría efectivo el acuerdo.