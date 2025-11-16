Silvia Intxaurrondo: "Doy caña a todos por igual"

A SOLAS Y SIN SILENCIO. Con Solas en el silencio (HarperCollins) se estrena como novelista Silvia Intxaurrondo (Baracaldo, 1979). A solas quedamos, y sin silencio, con la periodista líder de audiencia en su franja horaria con La hora de La 1. Ganadora de un Ondas (2023), ha currado en la Cadena Ser y en varias televisiones (CNN, Cuatro, ETB, Telemadrid y RTVE). La derecha la ataca por sanchista pero ella se define como "incómoda" para cualquier político.

Pregunta.–¿Cómo van las ventas de su primera novela?

Respuesta.–Muy bien. Es la sexta edición y estoy muy contenta para ser un estreno.

P.–Si trabajase en Atresmedia, lo mismo hoy estaría promocionando el Premio Planeta...

R.–Ni idea, pero no escribo por premios.

P.–¿Las historias de 'Solas en el silencio', la violencia y los secretos en un pueblito norteño, son extrapolables a la ciudad?

R.–A todos los pueblos, de esta época incluso, está ambientada en 1975, y también a las ciudades.

P.–¿Hay mucho silencio y mirar para otro lado? Pensaba que teníamos más conciencia.

R.–Cuando nos toca a nosotros igual te sorprende. Tenemos muy claro lo que dice la teoría pero cuando tienes que mojarte tú...

P.–Aunque Sopuerta, como Teruel, sí existe, ¿literariamente es su Macondo?

R.–No. Mi Macondo todavía no lo he encontrado, lo mismo estoy cerca.

P.–Le comenté a un amigo que el libro va del silencio cómplice de la injusticia y opresivo para las víctimas en un pueblo vasco y me dijo: "¿Es como 'Patria' pero sin etarras?".

R.–Nada que ver. Es como una situación dificilísima que puede retratarnos, no siempre para bien. Dígale a su amigo que se lo lea.

P.–La invitan a la Feria de Sevilla... y es la del Libro. Ya es mala suerte.

R.–A la otra me han invitado pero no he podido venir nunca por trabajo.

P.–Hay un 'boom' de escritoras vascas, ¿aspira a incluir su nombre en esa lista?

R.–Ojalá un día tenga 15 libros y pueda decir que soy escritora, sería un sueño. Yo sólo quería escribir, lo de la radio y la televisión se metió en el medio.

P.–Arriba en el cintillo pondré que es usted periodista. ¿Qué libro tiene en la mesita de noche?

R.–'La península de las casas vacías', de David Uclés, y 'El nudo Windsor'.

P.–El segundo se lo vamos a regalar al ex príncipe Andrés...

R.–No anda para leer...

P.–A su compañero Carlos del Amor no le sentó bien esta pregunta. ¿Tan poco se trabaja en TVE que todos tienen tiempo para escribir libros?

R.–Estuve un año y dos meses. La gente piensa que llego a la tele a las 8:15 para maquillarme, pero me levanto a las 3:00 y a las 5:00 estoy allí. Y también cree que dos meses ya es mucho para escribir. Cuando digo que tardé 14 meses entienden cómo se compaginan los dos trabajos.

P.–Carlos del Amor tiene más libros que usted...

R.–¿A él ya le pone escritor?

P.–Aún no. El periodista debe tener un punto insolente. ¿Lo corrobora?

R.–Debe ser incómodo o muy incómodo por definición, pero con respeto.

P.–Y con una sonrisa.

R.–Sí, a veces hablamos de temas muy serios pero sonreímos muy poco.

P.–Apenas veo la tele...

R.–Deme envidia y dígame que no ve mi programa porque se levanta tarde.

P.–Mayormente. Creo que tiene en pie de guerra a la derecha y le echan en cara que no azuce igual a la izquierda.

R.–¿Ese comentario es de su amigo el de 'Patria'?

P.–No.

R.–Doy caña a todos por igual. Cuando entrevisto a los políticos no veo cómodo a ninguno.

P.–Pasó de TeleAyuso al Canal Sánchez. Igual su siguiente aventura es con Jiménez Losantos.

R.–¿Se imagina? Yo no porque sería una pesadilla.

P.–Pero usted cambió a Ayuso por Sánchez.

R.–Para que digan que sólo molesto a unos, ¿ve? Cómodo no estuvo ninguno cuando los entrevisté.

P.–Lo de 'musa del sanchismo' da para hacerse una camiseta, ¿no cree?

R.–A saber para quién soy la musa en la intimidad.

P.–Visto con perspectiva, ¿volvería a firmar el manifiesto de apoyo al Gobierno?

R.–No firmé una manifiesto de apoyo al Gobierno, sino contra el golpismo. Mucha gente confía en comunicadores que se inventan la realidad y la repiten tanto que los ciudadanos no saben que les están mintiendo.

P.–Es líder en su franja horaria y ya conocemos los cambios de rumbo de la tele pública, ¿será el fichaje estrella de alguna privada?

R.–Soy la periodista más feliz y orgullosa del mundo por tener un equipo maravilloso que ha conquistado a la gente con información honesta.

P.–Ya que tiene según sus detractores línea directa con la Moncloa...

R.–¿Eso dicen? Pero cómo se puede mentir tanto.

P.–¿Cuándo convocará Pedro Sánchez elecciones? Es por organizar las vacaciones de 2026.

R.–Las tenemos que organizar todos.... Le voy a dar un titular y nos jugamos un café.

P.–Adelante.

R.–Convoca antes Moreno Bonilla que Sánchez.

P.–Moreno no me fastidia las vacaciones porque serán antes de verano.

R.–Si apura mucho igual también se las fastidia.

P.–Gano menos que en 2008 y tan pobremente. ¿Qué tal lleva usted la bajada de sueldo?

R.–Me sorprende que un asunto privado saltara a la portada de un diario, pero más aún que sólo un compañero me llamara para contrastar.

P.–Tras esta incisiva entrevista, ¿me hará sitio en sus tertulias?

R.–¿Por qué no? Perdone, no me habrá hecho esta entrevista para pedirme un hueco en una tertulia.

P.–Era una guasa.

R.–Le gustaría, ¿a que sí?

P.–No, no. A mí en la tele me pasaría como a Lopetegui, que le dio un vahído en directo.

R.–Pues tiene una guasa maja para una tertulia, ¿eh?

P.–Y no sé de nada, como habrá comprobado.

R.–A veces no hace falta saber de muchas cosas sino hacer las preguntas adecuadas.

P.–Ya le mandaré mi currículum...

R.–Eso, eso.