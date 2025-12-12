Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos habría ofrecido un puesto en su gabinete de asesores a la hija de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, en plenas negociaciones para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Víctor Aldama.

En una conversación del 27 de junio de 2020, Leonor González Pano le comentó a su novio que Ábalos le había hecho esta oferta de trabajo con "una retribución aproximada de 5.000 euros mensuales", según recoge el informe de la UCO de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Villafuel por un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA, entre 2022 y 2024.

Una oferta que la hija de Carmen Pano rechazó: "Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por supuesto que me he negado (....) Se lo he explicado a Víctor (de Aldama), que no porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado".

"Me da igual el dinero, no puedo con él. Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces. Me dan igual los casi 5mil €. Que se los meta por donde le quepan", le comentó a su novio a través de WhatsApp, que apoyó su decisión con un contundente: "El chulo putas. Todo el día baboseándote".

Penetración de la organización en tres Ministerios

El informe, de 182 páginas, relata los vaivenes por los que pasaron los interesados en conseguir la autorización para que Villafuel pudiera operar al por mayor, para lo que utilizaron "la penetración de la organización criminal en los niveles directivos" de los Ministerios de Transportes, Industria, y Transición Ecológica.

Un infiltración que fue posible a través de Víctor de Aldama por su acceso directo a Ábalos, del que eran conocedoras Carmen Pano y su hija, que fueron las que pusieron a Claudio Rivas en contacto con el comisionista del caso Koldo.

En un primer momento, por mediación del entonces ministro de Transportes, intentaron obtener la licencia a través del Ministerio de Industria, para lo que se reunieron con el jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, quien, según la UCO, podría haber sido designado por Ábalos "para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal".

Sin embargo, en una primera reunión "ministerial" Bidart explicó que Industria no era el Ministerio competente para otorgar esa licencia, circunstancia que Víctor de Aldama comunicó después "en tono jocoso" a Leonor González Pano: "jajajajajaj. Mira que decirme que Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda que sino jajajajajaja". La UCO considera que con el apelativo de "el padrino", Aldama se refiere a Ábalos.

Ante esta confusión, la trama se dispuso a establecer contacto con Marc Pons, el jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Todo parecía sucederse de forma positiva para sus intereses hasta que el 10 de julio de 2021, dos días después de que el exasesor de Ábalos Koldo García y Pons se reunieran en el complejo de Nuevos Ministerios, Ábalos fue cesado en su cargo y poco después presentó su renuncia como secretario de Organización del PSOE.

Tras conocer el cese, Aldama habló con la hija de Carmen Pano para tranquilizarles.

Una conversación que ella después trasladó a su novio por WhatsApp.

"Se ha enfrentado el putero al guapo"

"Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor. Se ha enfrentado el putero al guapo. Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo", relató Leonor González Pano a su pareja

"Por lo visto -prosiguió-, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo -en lo que parece una referencia al presidente Pedro Sánchez-. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante"

"Desde luego el putero terminaría de hundir al PSOE", fue la respuesta del novio de la hija de Carmen Pano.

Ésta también comentó a su pareja que el cese de Ábalos había dejado intranquilo al propietario de Villafuel: "Claudio está mosca", le dijo, lo que éste consideró como algo normal: "Se puede ir todo a la mierda. Lo sabes, no??", le replicó

"No creo. Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar. Se les ha dado más de 1 kilo", añadió en alusión a la presunta contraprestación que se habría abonado a Ábalos.