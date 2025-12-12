Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero
El presidente aragonés, Jorge Azcón, anunciará el adelanto de los comicios después de fracasar las negociaciones con Vox para los presupuestos
Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, tal y como ha confirmado este último tras la reunión.
