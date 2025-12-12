Programa
Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero

El presidente aragonés, Jorge Azcón, anunciará el adelanto de los comicios después de fracasar las negociaciones con Vox para los presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en la reunión de este viernes.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en la reunión de este viernes. / javier Belver / Efe
Agencias

12 de diciembre 2025 - 13:17

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, tal y como ha confirmado este último tras la reunión.

