Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en la reunión de este viernes.

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, tal y como ha confirmado este último tras la reunión.