La Audiencia de Madrid corrige al juez Peinado y le emplaza a exonerar al delegado del Gobierno del caso Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso Begoña Gómez, por lo que ha emplazado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, a retirarle su condición de investigado.

En un auto recogido por Europa Press, revoca parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox contra Martín Aguirre por malversación de caudales públicos".

Los magistrados consideran que "no consta que supiera" que la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".

Fue el pasado mayo cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

La Audiencia de Madrid estima esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que ya en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez.

"Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno", añaden.

La "legalidad" del nombramiento de Álvarez, "fuera de toda duda"

Para los magistrados, esa "debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".

"Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quien debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada", agregan.

A ello suman que "los recurrentes casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda".

La Audiencia de Madrid ha resuelto este asunto días después de que el juez instructor preguntara a las partes si consideran pertinente archivar el caso para el delegado del Gobierno en Madrid, toda vez que la Fiscalía así lo pidió al considerar "incomprensible" que continúe investigado después de que Peinado exonerara a la última imputada, la secretaria general de Presidencia, Judith González, sucesora de Martín Aguirre.

En esta causa, Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

La esposa de Pedro Sánchez es la única investigada a la que imputa los cinco delitos, mientras que a Martín Aguirre solo le achaca el de malversación por la contratación y el desempeño de las funciones de Álvarez como asesora de Gómez.

Avala diligencias solicitadas por Hazte Oír

En otro auto recogido por esta agencia de noticias, la Audiencia Provincial estima parcialmente un recurso de Hazte Oír y avala una serie de diligencias que fueron rechazadas en primera instancia por el magistrado pero que, en algunos casos, ya han sido practicadas.

En concreto, los magistrados respaldan la testifical del responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi, "que propuso el proyecto de colaboración para Google y que decidió vincularse al proyecto".

La Audiencia Provincial también avala la celebración de la "testifical de diferentes cargos de la compañía Deloitte, en relación con la producción de software desarrollada para la cátedra de Transformación Social Competitiva".

En su auto, los magistrados piden al instructor "que se requiera" al que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio "que aporte al procedimiento los más de cien correos que mencionó en su declaración y que guardan relación con la cátedra", algo que ya hizo.

Por último, la Audiencia Provincial insta a que se solicite un requerimiento a Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Sciencie, Devoteam y Flat101 "de las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".