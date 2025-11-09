De la calle Nicolás a la calle María

Pablo Iglesias Posse (1850-1925) funda el PSOE en 1879 y Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) lo ilegaliza en 1939, lo que supuso para muchos de sus militantes el exilio, la cárcel o morir delante de un pelotón de fusilamiento. Dos paisanos nacidos en Ferrol. Pablo Iglesias nace el 17 de octubre de 1850 en la calle Nicolás de la barriada del Esteiro. Francisco Franco el 4 de diciembre de 1892 en la calle María de la barriada de la Magdalena. Un inmueble de cinco pisos que los Martínez-Bordiú solicitaron licencia al Ayuntamiento ferrolano para rehabilitarlo y convertirlo en pisos turísticos.

La cara y la cruz de España unidos a la misma localidad. Cuando nace Franco, Pablo Iglesias tiene 42 años. La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, ocurrió 19 días antes del cincuentenario de la muerte del tipógrafo que fundó el segundo partido socialista más antiguo de Europa después del Partido Socialdemócrata alemán. Franco volverá a Ferrol para cursar sus estudios navales después de pasar por la Academia de Toledo. Pablo Iglesias saldría muy pronto de su ciudad natal, al quedar de niño huérfano de padre. El tío que los iba a acoger en Madrid había muerto y el futuro sindicalista terminó en un hospicio. El 9 de diciembre es el centenario de la muerte del tipógrafo ferrolano.

Funda el Partido Socialista Obrero Español el 2 de mayo de 1879. Casi una década después, funda en Barcelona la Unión General de Trabajadores. Estaría al frente de las dos organizaciones hasta su muerte el 9 de diciembre de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera. Se estrenó como parlamentario el 10 de junio de 1910, cuando Franco tenía 17 años. Formó parte de siete legislaturas, hasta el 15 de septiembre de 1923. En la dirección del PSOE y en la de la UGT lo sustituyó Julián Besteiro, encarcelado por la dictadura de Franco en la cárcel de Carmona, donde morirá el 27 de septiembre de 1940.

Franco y Pablo Iglesias se cruzaron en la vida del poeta José Hierro. El primero, en presente de indicativo; el segundo, como una memoria del pasado, como un "santo laico", en definición de Ortega y Gasset. José Hierro (1922-2022) ingresa en prisión en 1939, con 17 años, y hasta 1944 recorrerá los presidios de Santander, Madrid, Palencia, Porlier, Torrijos, Segovia y Alcalá de Henares.

Premio Cervantes en 1988, escribe en su libro Agenda un texto de prosa poética titulado Una nube para Pablo Iglesias. Su padre, republicano, siempre le hablaba de Azaña. No recordaba que le hablase de Pablo Iglesias. "Existía su imagen: un hombre de barba blanca y mirada bondadosa que se me confundía con otras imágenes: la del arquitecto Gaudí, la del filántropo Marqués de Valdecilla. Yo me enteré de que había sido tipógrafo, lo que me lo aproximaba al Julián de La Verbena de la Paloma". Para el poeta, el ferrolano Pablo Iglesias era "un demonio revolucionario, un santo laico cuyo nombre sonaba beatamente en labios obreros y socialistas". Le hablaron de una biografía de Pablo Iglesias escrita por un periodista exiliado en Francia, Julián Zugazagoitia. Las tropas de la Gestapo lo capturaron y fue entregado a las autoridades franquistas. Murió fusilado el 9 de noviembre de 1940. Fue uno de los líderes socialistas que denunció la violencia revolucionaria desatada en Madrid en 1936. Lo mataron quince años después de que muriera el protagonista de su obra Una vida heroica, Pablo Iglesias (1925). Los dos, biógrafo y biografiado, dirigieron el periódico El Socialista. El mismo en el que se publicó la legalización del PSOE en febrero de 1977.

Gonzalo Torrente Ballester, ferrolano de cuna, salmantino de consagración académica, tenía quince años cuando muere Pablo Iglesias. El año que nace el autor de Los gozos y las sombras, el fundador del PSOE se estrenaba como parlamentario. Con Franco es más probable que se cruzara alguna vez por las calles de su Ferrol natal. La ciudad a la que fue a hacer el servicio militar el psiquiatra cordobés Carlos Castilla del Pino, como contaba en el primer volumen de sus Memorias, Pretérito Imperfecto.

Hay otro político importante de Ferrol, el presidente Canalejas, asesinado en 1912

Un santo laico y un diablo bajo palio. Las paradojas de España sin salir de Ferrol. El año que muere Pablo Iglesias, a Franco lo ascienden a coronel y ese mismo año dirige con éxito la ofensiva conjunta con las tropas francesas en el desembarco de Alhucemas. En Ferrol nace también José Canalejas. Fue asesinado cuando era presidente del Consejo de Ministros el 12 de noviembre de 1912. Pablo Iglesias llevaba tres años de diputado y Franco, con 20 años, acababa de conseguir su traslado al norte de África.

Alfonso Guerra también dirigió El Socialista cuyo timón llevaron Pablo Iglesias y Julián Zugazagoitia. El mes de noviembre de 1975 lo empezó en Colliure, en un homenaje a Antonio Machado en el que el hispanista francés Marcel Bataillon se opuso a que los restos del poeta fueran trasladados a Sevilla. La muerte de Franco le cogió a Guerra en la sierra madrileña, "donde habíamos instalado un equipo reproductor para editar un suplemento de El Socialista que titulamos '¡Al fin, ha muerto!". En sus Memorias (Cuando el tiempo nos alcanza) cuenta que el frío de esa noche congeló los líquidos de la máquina reproductora y la batería de la furgoneta que debía transportar los números a Madrid.

El mes de noviembre empezaba con el homenaje a Machado y terminaba convocando a la prensa extranjera para que Felipe González hiciera un balance de la situación tras la muerte de Franco. Alfonso Guerra ocupó durante parte de su dilatada etapa parlamentaria la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias. El que fuera comisario de la exposición Los Machado: retrato de familia, contaba que en cierta forma le debía al autor de Campos de Castilla su militancia socialista. "Machado contaba que su padre le había llevado al Retiro de Madrid a presenciar el mitin de un obrero que se llamaba Pablo Iglesias. No se enteró de lo que decía aquel trabajador, porque era un niño y no comprendía lo que pasaba en España en aquellos momentos, pero sí le quedó claro que aquel hombre 'tenía en su voz el timbre inconfundible de la verdad humana'. Y a mí me impresionó aquella cita".

El tipógrafo Pablo Iglesias. El mismo oficio que Diego Martínez Barrio, el concejal sevillano que llegó a presidente de las Cortes, del Gobierno y de la República. Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879. Un siglo después, en el XXVII Congreso, el partido suprimió la condición de marxista. Ésta es la historia del cruce de caminos de dos ferrolanos, uno de la calle María, otro de la calle Nicolás.