El CIS de Tezanos mantiene al PSOE con 9 puntos de ventaja sobre el PP tras la entrada de Ábalos en la cárcel y el caso Salazar

El CIS mantiene al PSOE con nueve puntos de ventaja sobre el PP en pleno estallido de los casos Ábalos y Salazar.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4 % de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6%, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8%, Podemos se queda en el 4,1% y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

Además, el barómetro refleja un incremento de la inquietud generada por la corrupción y una mayor censura al comportamiento de los políticos, aunque el principal problema de España es, de nuevo, la vivienda.

Las menciones a la corrupción suben cuatro puntos con respecto al mes anterior, hasta el 16,2%, su segundo máximo de este año. Y también crecen las alusiones al mal comportamiento de los políticos, que pasan el 12,9% de noviembre a un 13,8%.

En la cúspide de los problemas repite la vivienda, que lleva ya 13 meses en ese primer puesto, esta vez con un 39,9% tan sólo una décima menos que el mes anterior.