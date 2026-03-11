Defensa se desmarca de la misión de Macron en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado de la operación anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas a ese paso, clave para el tránsito de barcos petroleros.

En declaraciones a los periodistas durante su visita este miércoles al Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid), Robles ha afirmado que no saben cuál es la misión que quiere hacer Francia pero, en su caso, si la plantea "es un tema de Francia".

"En este momento a nivel internacional no se ha planteado, ni en la OTAN, ni en la Unión Europea y, por tanto, España no tiene nada que decir", ha afirmado la ministra, al ser preguntada por la operación de carácter "defensivo" anunciada por Macron para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz mediante el despliegue en el Mediterráneo oriental de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaaviones.

Actualmente, la fragata española Cristóbal Colón acompaña al portaaviones francés Charles de Gaulle -que formará parte de la operación francesa en Ormuz- en una misión para dar protección y defensa aérea a Chipre, debido al ataque que este país de la Unión Europea sufrió como consecuencia de la guerra de Irán.

Esa es la misión en la que está España, ha recalcado Robles, que ha destacado que se trata de una misión de seguridad, de mantenimiento de la paz, "en ningún caso" de carácter ofensivo y que es la "continuación" de la misión mantenida en el Báltico, por lo que no debe pasar por votación en el Congreso.

"El cometido de la fragata Cristóbal Colón cuando se ha acordado es la que es: llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz", ha apuntado. Respecto al fin de la misión, ha dicho que habla cada día con el comandante de la fragata y que los militares están "orgullosos de servir a su país y orgullosos de contribuir a la paz".

También ha descartado enviar cazaminas, que ya están en misiones de la OTAN en el Ártico y en el Báltico, en el flanco este, punto en el que ha pedido no olvidar el apoyo a Ucrania, además de contribuir en el flanco sur. "Ahí nos quedamos", ha recalcado la ministra.

Robles se ha referido a la situación "grave" que se vive en Oriente Medio y se ha dirigido a las familias de los militares españoles desplegados en Líbano, Iraq y Turquía para decirles que se están tomando todas las medidas de protección y seguridad.

Además, ha replicado a un senador estadounidense, el republicano Lindsey Graham, que ha pedido trasladar las bases ubicadas en España por la falta de apoyo a la guerra contra Irán, apuntando que otros congresistas opinan otra cosa y que España es un aliado "fiable" y "responsable".

"Se trabaja en muchísimas misiones. Lo que las bases no van a servir para datos concretos de ataque de guerra. En el resto, las bases están precisamente operativas", ha recalcado Robles.