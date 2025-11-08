Fe de erratas: Bahamonde y Bahamontes

EL 18 de julio de 1959, Federico Martín Bahamontes (1928-2023), entra en París como ganador del Tour de Francia. El primer español en conseguirlo. En la meta le espera su esposa Fermina con un ramo de flores. La gesta del ciclista toledano, en fecha tan señalada para el régimen de Franco, tuvo lugar tres días antes de que el Gobierno aprobara el Plan de Estabilización, presentado a las Cortes (las de entonces) el 29 de julio de ese año. Un plan preparado en sus principales detalles por los ministros de Comercio, Alberto Ullastres, y de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, ambos del Opus Dei.

El Plan de Estabilización vino acompañado de una devaluación de la peseta, que pasó a las 60 pesetas por dólar de las vigentes hasta entonces 42 rupias. Ocurren muchas cosas en la España de 1959, un año que empieza con Fidel Castro y termina con Eisenhower. El 1 de enero culmina triunfalmente la revolución cubana y Fidel Castro, hijo de un emigrante gallego, paisano de Franco, arenga a sus fieles en este tránsito de la Sierra Maestra a La Habana.

El 1 de abril de 1959, vigésimo aniversario de lo que el régimen proclamó como la victoria, se inaugura oficialmente la basílica del Valle de los Caídos y se abre al culto la cripta en una de las vertientes de la sierra de Guadarrama, en una finca conocida como Cuelgamuros. Las obras empezaron el 1 de abril de 1940, un año después del final de la guerra, y aunque la mayoría de los restos allí depositados pertenecían a víctimas de la España republicana, el primer inquilino fue José Antonio Primo de Rivera, ejecutado 23 años antes en la cárcel de Alicante. Retenes de la Guardia Vieja de Falange, el Frente de Juventudes y la Guardia de Franco se turnaron para trasladar los restos del fundador de la Falange los 14 kilómetros que separan el monasterio del Escorial del Valle de los Caídos. El 31 de julio de 1959, 13 días después del triunfo de Bahamontes en el Tour, diez días después de la aprobación del Plan de Estabilización, nace en Bilbao una organización con las iniciales ETA (Euskadi Ta Askatasuna).

La dictadura de Franco (1939-1975) coincidió con siete presidentes en Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Dwight D. Eisenhower (1954-61), John Fitzgerald Kennedy (1961-63), Lyndon B. Johnson (1963-69), Richard Nixon (1969-74) y Gerald Ford (1974-77). Nixon no pudo terminar sus dos mantados porque el 7 de agosto de 1974 presentó su dimisión por el caso Watergate.

El 23 de julio de 1959, el vicepresidente Richard Nixon visita la Unión Soviética para preparar el encuentro dos meses después en Camp David (Estados Unidos) entre su presidente Eisenhower y Nikita Kruschev, que aprovechó el viaje para visitar los estudios de Hollywood y no disimular su euforia porque dos días antes de su llegada un cohete soviético había alcanzado la superficie de la Luna. Eisenhower prometió a Kruschev visitar Rusia en primavera, pero por medio tenía una visita relámpago a España.

Tres meses antes de visitar a Franco, Eisenhower recibió a Kruschev en EEUU"

El Boeing 707 de la Fuerza Aérea Norteamericana aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Fue el 21 de diciembre de 1959, víspera del sorteo de la Lotería. Ese mismo día se casaba en Teherán el sha de Persia con su tercera esposa, la joven estudiante Farah Diba. En 1979 tuvieron que abandonar el país por la revolución del ayatolá Jomeini. En 1980, el sha muere en El Cairo después de peregrinar por varios países. La viuda vive el asesinato de su anfitrión, el presidente egipcio, en octubre de 1981, y tiene que abandonar el país. La primera esposa del sha fue una princesa egipcia que no se adaptó a la corte iraní. A la segunda, la emperatriz Soraya, la repudió por su esterilidad en 1958, un año después de que Franco y Carmen Polo los recibieran en el Palacio del Pardo el 23 de mayo de 1957.

La España de Franco quería ser estable y presumía de los éxitos de tres de sus embajadores en 1959: Luis Buñuel, exiliado en México, recibía el premio del Festival de Cine de Cannes por su película Nazarín; Severo Ochoa (1905-1993) obtenía el Nobel de Medicina compartido con Arthur Kornberg. Tres años antes, en 1956, había renunciado a la nacionalidad española. Fue discípulo y ayudante de Juan Negrín, presidente del Gobierno en la República y era sobrino de Álvaro de Albornoz, que presidió el Gobierno republicano en el exilio.

El tercer embajador fue Federico Martín Bahamontes. Su segundo apellido coincidía en casi todas sus letras con el segundo apellido de Franco. El ciclista nace en un pueblo de Toledo llamado Caudilla, del partido judicial de Torrijos, una villa que desaparecerá en 1973 para integrarse en Val de Santo Domingo. Franco nació en Ferrol, que entre 1938 y 1984 pasó a llamarse El Ferrol del Caudillo. El padre de Bahamontes consiguió un trabajo en Toledo como guardés de un cigarral, pero la familia huyó a Madrid como consecuencia del asalto del Alcázar de Toledo.

El año que nace Bahamontes, Severo Ochoa termina sus estudios de Medicina. Al final, los dos serían profetas en su tierra. El bioquímico asturiano regresó a España en 1985. A la muerte de su padre, con 12 años marchó con su madre a Málaga, donde estudió todo el bachiller salvo un curso que hizo en el instituto San Isidoro de Sevilla. Bahamontes, el primer español que ganó el Tour de Francia y seis ediciones del premio de la montaña, nunca ganó la Vuelta Ciclista a España. Fue segundo en la edición de 1957, por detrás de Jesús Loroño.

El mismo año que el régimen de Franco cambia su geoestrategia y reconoce en Estados Unidos a su aliado tras el encuentro del dictador ferrolano con el héroe del desembarco de Normandía, un científico asturiano consigue el Nobel de Medicina para las vitrinas de Estados Unidos. Más de medio siglo después de que lo consiguiera Santiago Ramón y Cajal, un sabio navarro que murió en octubre de 1934, el año y el mes de la Revolución de Asturias, la patria chica de Severo Ochoa. El Nobel se jubiló como profesor de la Universidad de Nueva York en 1975, el año que muere Franco Bahamonde, al que nunca lo vimos subido a una bicicleta como Federico Martín Bahamontes. Es más fácil imaginárselo con la escopeta de cazador. El 18 de octubre de 1959, dos meses antes de recibir a Einsenhower, el caudillo y su séquito abatieron más de 4.000 perdices en una finca de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).