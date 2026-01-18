Feijóo une a todo el PP frente a la financiación y acusa a Sánchez de hacer a Junqueras "ministro de Hacienda"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibe el aplauso de los barones del partido este domingo en Zaragoza.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo en un acto en Zaragoza, acompañado de todos los barones del partido.

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la Declaración de Zaragoza, un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

El líder popular ha subrayado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está "inhabilitado por malversar fondos públicos", por lo que "no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes", y en cambio Pedro Sánchez le ha "nombrado ministro de Hacienda".

Así Feijóo se ha referido a la propuesta de reforma de la financiación autonómica del régimen común hecha por Sánchez tras un acuerdo con Junqueras, durante un discurso ante los barones territoriales del PP en Zaragoza.

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles", ha enfatizado Feijóo al referirse a Junqueras.

Feijóo ha añadido: "El PSOE le quita recursos al Estado porque se lo pide Junqueras y luego le pide al PP que se haga cargo de la factura y que apoye al Estado, pues, hombre, no se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo".

Este lunes, el presidente del PP se reunirá en la Moncloa con Sánchez, en una reunión prevista para tratar sobre el envío de tropas a Ucrania pero en la que le señalará su rechazo al modelo de financiación autonómica que ha propuesto.

"El dinero es de todos y no de Sánchez y Junqueras", ha repetido Feijóo ante sus barones, al reclamar que todos los presidentes autonómicos negocien el nuevo modelo y no sobre la base del acordado con ERC.

También ha reiterado que "Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa", ya que ese pacto no lo ha hecho por principios, sino "por el poder".

"Sánchez podría haber tenido al menos el pudor de presentar el modelo de financiación con el presidente a la Generalitat", ha señalado asimismo, en referencia al socialista Salvador Illa, a quien ha llamado "figura decorativa".

En ese sentido, ha agregado: "Tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalitat de Cataluña".

La Declaración de Zaragoza

Los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades donde no gobiernan han firmado este domingo un la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

En el escenario del auditorio del World Trade Center de Zaragoza, los barones del PP han firmado el documento junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dará detalles de su contenido en su intervención.

Todo ello en respuesta a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

Una propuesta rechazada en bloque por los presidentes autonómicos del PP, quienes la consideran un pacto entre los independentistas para mantener a Sánchez en el poder.

De hecho, el PP ha advertido que, si el Congreso aprueba la ley sobre financiación autonómica que se elabore en base a la nueva propuesta presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, será derogada cuando Feijóo llegue a la Moncloa para implementar otro modelo.

La cumbre de Zaragoza, anunciada por Feijóo el fin de semana pasado en la 28ª Interparlamentaria de A Coruña, tiene el objetivo de mostrar a un PP en bloque contra Sánchez y la ministra de Hacienda, candidata a las elecciones de Andalucía.